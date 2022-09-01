銅鑼灣限時開倉優惠1折起｜多款運動服飾/家品最平$10起！勁抵

【銅鑼灣開倉優惠】銅鑼灣時代廣場舉行開倉優惠，有逾55個品牌開倉優惠發售，旗下商品低至1折！包括Disney、I Love Kitchen、Champion、ecco、WOLL、kool、Tovolo、Columbia等，最平$10就有交易！

銅鑼灣限時開倉優惠1折起！多款運動服飾/時尚家品最平$10起勁抵

Times Square Bazaar 時代廣場展銷集經常都會推出不同品牌、類型的開倉，而最近舉行「運動服飾及時尚家品展」開倉優惠，有多款家品、廚具、床品、食品、運動服飾、流行便服、童裝、眼鏡等，最平$10就可以買到，想添置家居用品定及購買運動服飾的朋友都要留意喇！

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現場多款休閒服飾及皮鞋箱包都相當吸引！有Columbia、Leaveland、Champion的T恤、泳衣、運動外套；還有ecco皮鞋、運動鞋；Buxton的真皮銀包等，低至$100！此外，亦有Disney米奇90週年紀念款鋼帶表及周邊產品，各位迪士尼粉絲不要錯過喇！

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時尚家品則有I Love Kitchen、WOLL、Othello等多個家居品牌，發售家電、廚具、床品及餐具、廚房小工具低至$10！當中必入手Casablanca的可愛卡通床笠連枕袋套裝，售價$160起，非常抵買！

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另有食品方面則有多款本地及台灣食品，包括養生湯包、榴槤月餅、日本威士忌及調味料等。開倉優惠將於即日起至2022年9月5日期間舉行，特價商品數量有限，有興趣的朋友要快手搶購喇！

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銅鑼灣開倉優惠 - Times Square Bazaar 時代廣場展銷集

日期 : 2022年8月31日至9月5日

時間 : 11:00-21:00

地點 : 銅鑼灣時代廣場一座16樓

