Miffy期間限定店登陸尖沙咀！逾120款精品/優惠 購物送Miffy相機

Miffy期間限定店登陸尖沙咀！Miffy聯乘設計商品購物網站Pinkoi，設立Miffy中秋主題期間限定店，有超過120款Miffy精品可以入手，包括餐具套裝、床具、飾物、⼿機套等，還有逾100款中秋禮盒及10大購物優惠，各位Miffy粉絲必留意！

尖沙咀K11 Miffy期間限定店！逾120款精品/優惠 購物送Miffy相機

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（圖片來源：Pinkoi）

人氣角色Miffy聯乘設計商品購物網站Pinkoi，由即日起至9月14日，於K11 Art Mall設立Miffy中秋主題期間限定店 「光月秋旅」，帶來超過120款Miffy精品、逾100款中秋禮盒及10大購物優惠，各位Miffy粉絲不容錯過！

逾120款Miffy精品！純銀水晶飾物/餐具套裝/床具用品

是次Miffy期間限定店，聯乘11個來⾃香港、台灣、⽇本等地的品牌，帶來超過120款Miffy精品，包括Miffy食物盒、Miffy餐具套裝、Miffy手機套、Miffy珍珠純銀⼿鏈、Miffy誕⽣⽯⽔晶戒指等，還有Miffy床單、地墊及擴香棒等家居小物，Miffy好友Boris亦會現身於部份精品上，全部實用又精美！價錢由$68起。

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超過100款中秋禮盒！13大台灣+本地人氣品牌

除了眾多Miffy精品，是次 Miffy「光月秋旅」期間限定店亦有超過100款中秋禮盒，全由13大台灣及本地人氣食物品牌打造，包括Moonwell、奧比斯、 BnnBee當支蜜等，除了中秋必備的月餅外，更有茶味爆谷、牛肉乾、金桔餅、蜂蜜禮盒等，送禮或自用都可以，價錢由$48起。

10大購物優惠！買滿指定金額送Miffy精品/扭蛋

由即日起，只需於Pinkoi官網登記成為新會員，即可透過活動網站，以$10起優惠價購買6大港台美食，包括青鳥旅行海苔肉鬆蛋捲、第8口鳳梨果乾、第8口愛文芒果乾、檸檬大叔純檸檬磚、Sage茶味爆米花（鐵觀音/四季春）。成功購買的朋友，可於Miffy「光月秋旅」期間限定店推廣期內取貨。

另外，Miffy「光月秋旅」期間限定店亦推出4大購物優惠，於現場消費滿指定金額即送Miffy精品或扭蛋，詳情如下：

4大購物優惠

【1】於現場消費滿$600，即送限量版Miffy小方巾1條。

【2】於現場消費滿$800，即送限量版Miffy手提袋1個。

【3】於現場消費滿$1,000，即送Miffy菲林相機1部。

【4】Pinkoi會員使用Pinkoi Pay現場消費每$500，即可享減$20優惠，或可選扭蛋機會1次。（扭蛋為Pinkoi聯乘Miffy獨家限量盲盒，共3款）



Miffy「光月秋旅」期間限定店

日期：即日起至9月14日

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2樓Kiosk 52號

營業時間：12:00-21:00



Miffy「光月秋旅」新會員換購美食優惠

日期：即日起至9月8日

換領地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2樓Kiosk 52號

營業時間：12:00-21:00

預訂網站：https://hk.pinkoi.com/product/fdXWCFKc?ref=herobanner



*需登記成為Pinkoi新會員。

*需出示購買單據方可換領。

