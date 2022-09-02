近期罕見！沙田有酒店推出自助餐優惠68折起　2人同行加$1多一位

【麗豪酒店】麗豪酒店以池畔海鮮燒烤及自助餐聞名，最近推出自助餐優惠低至7折發售，人均最平$219.5就食到阿拉斯加蟹腳、波士頓龍蝦、燒蠔等多款冷盤熱葷多國菜餚！

沙田麗豪酒店自助餐優惠7折起！加$1多一位、必食蟹腳/龍蝦/燒蠔

麗豪酒店餐廳「濠餐廳」鄰近城門河，又毗連酒店泳池，其池畔海鮮燒烤及自助餐均有不錯風情，CP值不錯。最近麗豪酒店與KKday合作，推出麗豪酒店2大自助餐優惠，最平人均只需$219.5就食得到！

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（圖片來源：KKday）

麗豪酒店自助餐優惠【1】

東南亞海鮮燒烤美饌自助晚餐7折發售

另推「限量搶 – 加$1多1位」

今期麗豪酒店推出東南亞海鮮燒烤美饌自助晚餐，必食迷你佛跳牆一盅 (自助晚餐限定) 、阿拉斯加蟹腳、波士頓龍蝦、燒蠔、燒豬頸肉、燒大蝦、串燒等冷盤菜餚，每位原價$625，現7折以$438發售，再推出「限量搶 – 加$1多1位」優惠，使用指定優惠碼即可加$1預訂多一位食客，變相人均只需$219.5，相當抵入手！

東南亞海鮮燒烤美饌自助晚餐低至7折

星期一至四： 成人$438/位（原價: $625/位）

星期五至日、公眾假期及其前夕：成人$468/位 （已包10%服務費）



「限量搶 – 加$1多1位」優惠（僅限星期一至四）

星期一至四：成人$438+1/2位，人均$219.5 （原價：$625/位）（已包10%服務費）

- 輸入指定優惠碼「 REGALKK437」，即可使用「限量搶 – 加$1多1位」優惠。



預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/132128



麗豪酒店自助餐優惠【2】

東南亞海鮮燒烤美饌自助午餐68折發售

另外麗豪酒店的東南亞海鮮燒烤美饌自助午餐，亦有推出優惠，原價$350起，現低至68折發售，人均低至$238，亦是相當高CP值之選！

東南亞海鮮燒烤美饌自助午餐68折發售

星期一至五：成人$238/位（原價: $350）（已包10%服務費）

星期六至日、公眾假期及其前夕：成人$258/位（已包10%服務費）

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/132128



（圖片來源：KKday）

以上優惠將於9月2日中午12時至9月10日11時59分開售，使用日期由2022年9月5日至9月30日，有興趣就要把握機會快手搶購喇！

優惠期（預訂期）：2022年9月2日中午12時至9月10日11時59分

使用時間：2022年9月5日至2022年9月30日

自助午餐：中午12時至下午2時半供應

自助晚餐：傍晚6時至晚上9時半供應

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/132128

