石門雪糕店免費送日本牛乳軟雪糕！3款口味任選、自由配4款配料

沙田石門新開雪糕小食店推出限時免費送雪糕活動，在指定時間內到門市，符合條件就可以免費食到日本牛乳軟雪糕，有齊3款口味及4款配料可以自選，更有沙冰特飲、小食、Pizza等供應，選擇豐富又抵食！

石門雪糕店Dejoye免費送日本牛乳軟雪糕！

3款口味任選、自由配4款配料

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雪糕小食專門店「Dejoye」，於沙田石門開設新分店，由即日（9月7日）早上10時起至下午4時，將會免費送出日本牛乳軟雪糕！

在活動期間，只要到石門新分店，讚好及追蹤官方Facebook或Instagram，並出示活動帖文的截圖，即可以免費食到日本牛乳軟雪糕1杯連同自選配料，大家可以在3款口味及4款配料中自由配搭心水口味，非常抵食！

（圖片來源：Dejoye）

除了新張限時送雪糕優惠活動外，Dejoye沙田石門分店還有多款小食及特飲供應，包括士多啤梨乳酪沙冰、龍脷葉羅漢果雪梨水、日本鮮奶抹茶、朱古力咖啡沙冰、黑松露雜菌薄餅、咖喱雞批、胡椒餅、芝士熱狗、雜菜沙律等，價錢由$8起。

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Dejoye沙田石門新店送雪糕活動

日期：2022年9月7日

時間：上午10時至下午4時

地點：Dejoye沙田石門新店



*活動杯數沒有限制，惟原材料售罄或會提早完結活動，最終決定權以官方作準。



Dejoye沙田石門新店

地址：新界沙田石門京端廣場二期102A1 15號舖

營業時間：08:30-20:30

