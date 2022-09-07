全城掀起鯊鯊之亂　黃牛炒賣IKEA鯊鯊精品　$2,000未封頂嚇親粉絲

IKEA鯊鯊公仔大熱，連帶IKEA鯊鯊精品引起網民熱搶，惟《好食玩飛》記者發現，有黃牛炒家望準IKEA鯊鯊炒賣商機，鯊魚紓壓球、鯊鯊御守吊飾等免費精品無一倖免，暫見高峰炒至$2000，誇張銀碼令粉絲哇然，留言感嘆：「這是正常的嗎？」

鯊鯊之亂｜黃牛炒賣IKEA減壓鯊鯊精品 $2,000仍未封頂嚇親粉絲

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（圖片來源：IKEA）

IKEA鯊鯊公仔近年大熱，IKEA頻頻以「購物滿指定金額免費送」的方式，免費派發IKEA鯊鯊精品，多度引起IKEA鯊鯊粉絲瘋搶。其中最近推出的IKEA鯊鯊紓壓球更成城中熱話，被稱為「潮人必入手」都不為過，風頭一時無兩。

惟《好食玩飛》記者於網上二手賣物平台「旋轉拍賣（Carousell）」中發現，有大批黃牛炒家望準商機，大手掃入鯊鯊紓壓球等鯊鯊精品，並轉手炒賣至天文數字，最高炒價竟見$2000高位！

IKEA鯊鯊紓壓球可按下面連結了解：

記者於9月6日在登陸網上二手賣物平台「旋轉拍賣（Carousell）」，發現本為購物滿$300即免費獲贈的鯊鯊紓壓球，被賣家炒賣至$100至$168，其後於9月7日再作查詢，發現炒賣價已上升至$350。記者亦發現，不少賣家有多於1件，或同時炒賣2至6隻鯊鯊紓壓球，相信為炒家蓄意入貨轉售以賺取暴利。

IKEA鯊鯊紓壓球外，多款IKEA精品亦淪為炒賣對象。其中一款IKEA鯊鯊匙扣，竟被標價$2000高位，最低亦索價$500。有網民於Facebook群組「鯊鯊俱樂部」中發起討論，感嘆：「是正常的嗎？」，並令人相當氣憤。經記者翻查，該鯊鯊匙扣的確屬香港版，但未曾公開發售或對外贈送，相信是內部流傳的「非贈品紀念品」。

其餘IKEA鯊鯊精品亦被炒賣，於本年新春期間推出，購物滿指定金額即免費送的「平安小鯊」御守吊飾，被炒至$50至$185不等；因粉絲搶購而間中出現缺貨的IKEA鯊魚抱枕（原價$169.9）及IKEA鯊魚公仔55厘米版（俗稱IKEA鯊鯊BB，原價$69.9），炒賣均達2至2.5倍，令人嘩然。

鯊鯊爆紅全因夠「頹廢」！

究竟鯊鯊為何會爆紅呢？談起鯊鯊的爆紅之路，原來全因模樣夠頹廢！IKEA鯊鯊原先只有毛公仔，及後在日本有人發現它的樣子生無可戀，更覺得如同現代人一樣，開始掀起將鯊鯊擺成不同生活場景的熱潮，在網上打卡分享樂趣。隨後鯊鯊的打卡潮和人氣就如同坐火箭般，紅遍全球了！