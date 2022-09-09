niko and...首次聯乘媽咪麵推多款精品 經典藍毛毛衛衣/抱枕$69起

niko and...首次聯乘媽咪麵推多款精品！「媽咪麵」是90年代香港人的集體回憶！今次日本時裝品牌niko and...就聯乘「媽咪麵」推出一系列可愛精品，包括有「媽咪麵」藍毛毛公仔、玻璃水杯、聯名棒球帽等等！而且niko and.....網店現正進行限時優惠，輸入指定優惠碼即可免運費。

niko and...聯乘媽咪麵推多款精品 衛衣/鴨舌帽/抱枕免費運！

（圖片來源：niko and...）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

媽咪麵自推出市場後引起一股熱潮，之後更加拓展至香港市場，而「媽咪麵」包裝上的藍毛毛公仔更因此爆紅，成為了一代香港人的集體回憶。

今次niko and ... 與「媽咪麵」的特別企劃，於niko and...6間門市推出一系列日常用品和衣物，有餐具、貼紙、抱枕、布袋、折疊籃、衛衣、鴨舌帽等等，超可愛經典藍毛毛公仔圖案，十分吸睛！

而現時niko and ... 網店由即日起至9月15 日，購買任何產品，只要輸入優惠碼「dotsthksep22」都可以享有免費運的限時優惠！網店7款媽咪麵系列產品，包括有鴨舌帽（$349）、藍毛毛抱枕（$179）、玻璃水杯（$69）、手提袋（$99）、馬克杯（$69）和藍毛毛公仔（$179）。

+ 2

niko and...媽咪麵精品

分店地址：

太古城中心地下54號鋪

旺角新世紀廣場2樓261-262號

屯門V City商場M-5

元朗形點一樓1092號舖

荃灣廣場1樓103-106號舖

葵芳新都會廣場2樓221-223A號舖

營業時間：11:00 - 22:00



niko and...網店免費運優惠

優惠期：2022年9月2日至2022年9月15日

網店連結：https://www.dot-st.hk/

免費運優惠碼：dotsthksep22

