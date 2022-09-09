虎豹樂圃年底停運 連年赤字倒蝕難維持 結業前市民可免費參觀

【虎豹別墅】政府今日（9日）宣布，虎豹樂圃將2022年底停止營運，而虎豹別墅歷史建築亦將於同日交還政府，在正式結業前，虎豹樂圃仍免費開放給市民參觀，想重溫舊地的朋友切勿錯過最後機會！

虎豹樂圃年底停運 連年赤字倒蝕難維持 結業前市民可免費入內參觀

虎豹樂圃12月停運！連年赤字倒蝕難維持

政府今日（9日）宣布，虎豹樂圃將會於年底12月1日正式停運，作為其運作基地的虎豹別墅。將於同日交還政府。據悉，虎豹樂圃因受疫情影響，加上各方原因，導致營運期間常年赤字，因而決定提早中止原定於2025年3月31日才期滿的租約。

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政府：未來將安排導賞團等形式供市民參觀

在租約中止之前，虎豹別墅將繼續由虎豹音樂基金有限公司繼續負責，市民仍可在12月1日之前參觀虎豹別墅。政府發言人亦表示，在收回別墅後，將為其制定未來的使用方案並加入下一輪的建築活化申請，在過渡期間，發展局亦會安排導賞團等形式供市民參觀建築，想去參觀的朋友，可以留意政府發佈的後續消息。

前身為虎豹別墅！經活化成音樂學院

虎豹樂圃是政府第三期活化歷史建築伙伴計劃（活化計劃）項目，交由非牟利機構虎豹音樂基金有限公司作管理，將虎豹別墅復修及活化為虎豹樂圃，並於2019年4月開始，以音樂學院營運，致力提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，並開放虎豹別墅供市民參觀。

歷經拆卸危機 終列一級歷史建築

「虎豹樂圃」原名為虎豹別墅，至今已有84年歷史。當初由「萬金油大王」胡文虎興建，以胡文虎、胡文豹兩兄弟的名字命名，兩兄弟曾在別墅里飼養了老虎、豹、孔雀等動物，是名副其實的「虎豹別墅」。隨著胡文虎逝世，虎豹別墅2004年面臨一次拆卸危機，引來全港市民關注。香港政府與發展商長江實業溝通下，保留原有的虎豹別墅主樓給予香港政府，並於2009年列為香港一級歷史建築。

虎豹樂圃 詳情

地址：香港大坑大坑道15號A.

開放時間：星期一下午2時至6時；星期二至日上午10時至下午6時（最後入場時間：下午5時正）。

電話：3165 1212

交通方式：可乘搭專線小巴21M路線，或11、41A、63路線巴士，於上林巴士站落車。

費用：訪客無需登記即可於開放時間內免費參觀樂圃地下大廳及私人花園範圍。

