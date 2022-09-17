AEON $12店優惠｜推出2大優惠！所有$12貨品全部$10及送$12現金劵

AEON 12蚊店優惠！突發推出快閃優惠，AEON旗下兩大連鎖12蚊店——Daiso Japan獨立店、Living Plaza全線分店都有優惠，而早前AEON 12蚊店Living Plaza推出的夏日好物最平$8的優惠仍未結束，12蚊店粉絲必去掃貨！

AEON 12蚊店推出2大優惠！所有$12貨品全部$10、$12現金劵

AEON今天（17日）突發在Facebook粉絲專頁推出限時兩日優惠（9月17日至9月18日），分別是Living Plaza全線分店所有$12貨品均一價$10；以及Daiso Japan獨立店$12現金劵大放送。

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（圖片來源：AEON）

AEON 12蚊店優惠【1】Living Plaza

AEON 12蚊店Living Plaza會在9月17日至18日，推出所有$12貨品均一價$10，這個優惠可以與AEON會員感謝日、公司折扣日及會員尊享購物吉日同時使用，但不包括其他優惠項目，所以早前Living Plaza推出的夏日好物最平$8的優惠仍在進行，要買得夠精打細算，就要分開兩張單購買，可以先買夏日好物再買一般商品；又或是先買一般商品，再買夏日好物。

（圖片來源：AEON）

AEON 12蚊店優惠【2】Daiso Japan

而AEON旗下另一12蚊店品牌Daiso Japan亦推出優惠，只要9月17至18日在Daiso Japan獨立店購物滿$80或以上，保留單據，可以在下次購物憑單據購2件貨品或以上，就會有$12折扣優惠，不過要注意這個現金券只限9月17日至18日優惠期內兌換，每張發票最多可使用1張現金券。

（圖片來源：AEON）

趁AEON 12蚊店優惠，可以先看看12蚊店10大熱賣商品、12蚊店關注組推介必回購5款產品介紹，再藉著這兩天大手入貨吧！

Daiso Japan石塘坊店（圖片來源：AEON）

AEON $12店2大優惠

優惠期：2022年9月17日至18日



Living PLAZA 分店地址

粉嶺碧湖店：新界粉嶺一鳴路15號碧湖商場高層地下22至29號鋪及29A號舖

筲箕灣店：香港筲箕灣望隆街2號銀河廣場1樓101至106號舖

佐敦店：九龍上海街80號華海廣場地庫全層

火炭店：新界沙田火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓6室

海怡店：香港鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼一樓125B號舖

大興店：香港新界屯門河興街10A號大興花園第二期商場2樓1號舗

長發店：香港新界青衣担杆山路6號長發邨長發廣場2樓227號舖

銀禧薈店：新界沙田火炭樂景街2-18 號銀禧薈3樓301-303號舖

海灣店：新界荃灣永順街38號海灣花園購物商場第二期地下7 - 8B, 9B-10A號舖

金鐘店：香港灣仔軒尼詩道8至12號中港大廈地庫全層

彩雲店：香港九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場地下A106至A110A號舖

麗城店：新界荃灣青山道625號麗城花園第三期麗城薈地下22, 28-29號舖

深水埗店：九龍大埔道188號曉尚地下1號舖及一樓1號舖

黃大仙店：九龍黃大仙龍翔道110號翔盈里3號舖

沙田第一城店：新界沙田銀城街2 號置富第一城樂薈地下G112 - G118號舖

啟德店：九龍九龍城沐虹街12號晴朗商場地下A016號舖

安達店：九龍安達邨安達商場地下低層LG13號舖

堅尼地城店：香港堅尼地城士美菲路45號聯德新樓地下低層1號舖

頌安店：新界沙田馬鞍山西沙路632號頌安邨頌安商場一樓103, 104及105號舖

頌富店：新界元朗天水圍天華路30號T Town South二樓 S212 號舖

黃埔花園店：九龍紅磡黃埔花園第12期地下40號舖

馬鞍山店：新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3樓338A, 338B及C號舖

良景店：新界屯門田景路31號良景廣場3樓L334號舖

禾輋店：新界沙田禾輋邨禾輋廣場3樓301-303號舖

小西灣店：香港小西灣小西灣道28號藍灣廣場1樓9號舖

坑口店：新界將軍澳培成路8號南豐廣場地下A-7至 A-11號舖

新翠店：新界沙田新翠邨新翠商場地下12號舖

葵芳店：新界葵涌興芳路178號【178豐寓】地下及一樓3號店舗

彩明店：香港將軍澳調景嶺彩明街1號彩明商場3樓307D號舖

天水圍店：新界天水圍天恩路12-18號嘉湖二期一樓129-130號舖

東涌店：大嶼山東涌東堤灣畔地下11-12號舖

寶林店：新界將軍澳寶琳北路18號寶林商場3樓303號舖

廣源店：新界沙田小瀝源路68 號廣源邨廣源商場第二座2樓18至19號舖

土瓜灣店：九龍土瓜灣馬頭角道50號迎豐13, 16, 17, 19號地舗

兆禧店：新界屯門湖翠路201號兆禧苑商場地下G09舖

裕民店：九龍牛頭角道300-302號裕民中心地下36號至37號舖及46號舖部份

樂富店：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場A區三樓3169A號舖

長沙灣店：九龍長沙灣青山道246-248號地下至閣樓A及B號舖

上環店：香港上環荷李活道233號荷李活商業中心地庫B01號舖

鑽石山店：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場166號舖一樓

沙田店：新界沙田正街3-9號希爾頓中心三樓2號舖

柴灣店：香港柴灣柴灣道233號新翠商場四樓23號及25B號舖

