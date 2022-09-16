連鎖美式曲奇店「Mrs. Fields Cookies」推出6大超值優惠，最平只需$2.8起，就可以歎到36款口味的美式曲奇及鬆餅，全日所有時段都有優惠，不論是想平歎早餐，或是吃個下午茶都有選擇，非常抵食！

Mrs.fields曲奇6大優惠最平$2.8/件！全日所有時段 平歎曲奇鬆餅

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（圖片來源：Mrs. Fields Cookies）

連鎖美式曲奇店「Mrs. Fields Cookies」主打美式軟心曲奇、鬆餅及朱古力批。Mrs Fields Cookies不定時會推出優惠，現共設有6大超抵優惠，最平$2.8起就可以歎到美國軟心BB曲奇、美國軟心曲奇及鬆餅，全日所有時段都有優惠，非常抵食！

Mrs. Fields Cookies優惠【1-2】美國軟心BB曲奇

美國軟心BB曲奇優惠一：9月全日買1打送半打

由即日起至9月30日，全日任何時段在全線Mrs. Fields Cookies分店，購買任何一款口味的美國軟心BB曲奇（原價$34/6件），即可享有買1打送半打優惠，折後平均每件$3.8。

（圖片來源：Mrs. Fields Cookies）

美國軟心BB曲奇優惠二：晚間時段買半打送半打

由即日起，逢晚上9時後在全線Mrs. Fields Cookies分店，購買任何一款口味的美國軟心BB曲奇（原價$34/6件），買半打即會送半打，折後每件平均只需$2.8。

（圖片來源：Mrs. Fields Cookies）

Mrs. Fields Cookies優惠【3】經典美國軟心曲奇每件低至$8.3

Mrs. Fields Cookies經典美國軟心曲奇同樣設有晚間優惠，由即日起，逢晚上9時後到全線Mrs. Fields Cookies分店，購買任何一款口味的美國軟心曲奇（原價$16.5/件），即可享有買3送3優惠，折後每件只需$8.3，非常抵食！

（圖片來源：Mrs. Fields Cookies）

Mrs. Fields Cookies優惠【4-6】鬆餅系列

鬆餅系列優惠一：全日任何時段買3送1

由即日起逢星期一至五，全日任何時段到全線Mrs. Fields Cookies分店，購買鬆餅系列任何口味款式（原價$19.5/件起），均可享有買3送1優惠，折後每件$14.9起。

（圖片來源：Mrs. Fields Cookies）

鬆餅系列優惠二：早餐優惠買2送1

早餐時段同樣有鬆餅優惠，由即日起，於早上11時半前到全線Mrs. Fields Cookies分店，購買任何一款鬆餅（原價$19.5/件起），即可享有買2送1優惠，折後每件$13起。

鬆餅系列優惠三：晚間時段買2送2

由即日起，逢晚上9時後在全線Mrs. Fields Cookies分店，購買任何一款鬆餅（原價$19.5/件起），買2件即會送2件，折後每件只需$9.8起。

（圖片來源：Mrs. Fields Cookies）

Mrs. Fields Cookies 6大優惠都相當抵食，適用於相應食品的所有口味款式，包括牛奶朱古力美國軟心曲奇、焦糖白朱古力美國軟心曲奇、白朱古力薑餅美國軟心BB曲奇、三料朱古力美國軟心BB曲奇、草莓紅加倫子鬆餅、藍莓忌廉芝士鬆餅等，口味款式可參閱官網。

（圖片來源：Mrs. Fields Cookies）

Mrs. Fields Cookies優惠【1-2】$2.8起歎美國軟心BB曲奇



美國軟心BB曲奇優惠一：9月全日買1打送半打

日期：即日起至9月31日

時間：全日

美國軟心BB曲奇優惠二：晚間時段買半打送半打

日期：即日起至另行通知

時間：晚上9時後



Mrs. Fields Cookies優惠【3】經典美國軟心曲奇每件低至$8.3

日期：即日起至另行通知

時間：晚上9時後



Mrs. Fields Cookies優惠【4-6】鬆餅系列每件$9.8起



鬆餅系列優惠一：全日任何時段買3送1

日期：即日起至另行通知

時間：全日（逢星期一至五）

鬆餅系列優惠二：早餐優惠買2送1

日期：即日起至另行通知

時間：早上11時半前

鬆餅系列優惠三：晚間時段買2送2

日期：即日起至另行通知

時間：晚上9時後



Mrs. Fields Cookies

地址：全線分店地址可到官網查看

官網：https://mrsfields.com.hk/location.asp

