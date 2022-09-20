沙田新城市廣場增設全新新主題園區，面積足足有60,000呎，在9月開幕之際，再推出多款優惠及活動，包括週末Busking音樂會，戶外更有《海賊王》打卡裝置，是9月假日好去處好選擇！

沙田新城市廣場新主題園區！足足60,000呎 戶外更有海賊王打卡位

（圖片來源：新城市廣場）

新城市廣場優惠【1】60,000呎新主題園區！

新城市廣場將推出60,000呎新主題園區「Play Park」，將於9月30日起試業，引入新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」的首間海外旗艦店、兒童全面體驗平台「Yum Me Play」的首家實體店、元祖級主題遊樂場「歡樂天地」、兒童自助輕黏土製作工作坊「Artco Sumo」等，大人細路都可以玩個盡興。在試業期間更推出消費優惠，可累積電子印章換領逾$300禮遇。

換領日期：

2022年9月30日至11月30日



參加方法：

於Play Park、Movie Town及新城市廣場兒童服飾商戶以電子貨幣消費每滿$300，即可賺取電子印章1個，累積滿指定數量電子印章，可兌換逾HK$300獎賞，包括一田現金券、美食券及精美禮品！成功登記The Point積分，更可享5倍積分，再送你$100 Point Dollar。累積最高消費的Big Spender，更有機會獲得世界各地主題樂園入場門票。



（圖片來源：新城市廣場）

新城市廣場優惠【2】9月舉行秋日嘉年華！Busking音樂會+《海賊王》打卡位

最近新城市廣場新增人氣動漫《海賊王》的超巨型7米高路飛公仔，以及多個吸引不少市民到場打卡。在戶外區域更將推出好多活動，其中便有「秋日嘉年華」，在9月25日當日，市民可以到場玩到多款嘉年華遊戲，另外更有Busking音樂表演，是假期好去處之一！

日期：

2022年9月25日（星期日）



時間：

下午3時至5時



地點：

新城市廣場1期L3戶外平台



參加方法：

於2022年9月17日至18日內

【1】「沙田友」可免費換領 或

【2】The Point會員憑500積分換領秋日嘉年華玩樂證包含Play Park $50玩樂券、「動感有賞」玩樂證及動物造型氣球。



（圖片來源：新城市廣場）

新城市廣場優惠【3】消費換領高達$8,100獎賞！

踏入10月，新城市廣場更將推出「好賞· 同遊」消費，在2022年10月1日至31日期間，消費滿指定金額，即可換取商戶電子禮券，指定日期內消費更再獲額外獎賞，最高可獲價值合共高達$8,100，並可換取帝逸酒店自助餐、Dyson 頭髮護理及造型體驗、松本清消費每滿$500換$50禮券等優惠及體驗活動，詳情可前往沙田新城市廣場官網查詢。

換領日期：2022年10月1日至31日

詳情：https://www.newtownplaza.com.hk/zh-hant

