便利店推14款卡通家品$15起！Kuromi拖鞋/小水怪玻璃杯/熊大直傘

便利店最新推出LINE FRIENDS及Sanrio卡通精品，有超可愛的Kuromi及Hangyodon小水怪玻璃杯、環保購物袋、家居拖鞋；以及LINE FRIENDS Brown及Cony的雨傘、餐盒、圍裙及地毯等，最平$15起就可以入手！

便利店全新14款卡通家品$15起！Kuromi拖鞋/小水怪玻璃杯/熊大直傘

7-Eleven便利店推出全新LINE FRIENDS及Sanrio卡通精品，涵蓋多款實用又精美的生活用品，9月28日起全線7-11便利店有售！

喜愛Kuromi及Hangyodon的朋友留意了！今次兩大人氣卡通角色可愛登場，包括透明印花玻璃杯、環保購物袋、家居拖鞋、咭套、2件套裝小吊牌等，最平$55起，各位Kuromi及小水怪粉絲記得入手！

Kuromi及Hangyodon精品價錢：

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LINE FRIENDS方面，有Brown及Cony的陶瓷杯連3D公仔頭杯蓋，造型趣緻又實用；餐盒亦有Brown及Cony 2款設計，附有餐具及內隔，帶飯人士必備；喜歡下廚的朋友則可以入手抹手巾及圍裙；三摺傘及直傘同樣是實用之選，設計可愛簡潔，為大家在雨天遮風擋雨。LINE FRIENDS家品價錢最平$15起就可以買到！

Kuromi及Hangyodon精品價錢：

+ 5

7-Eleven便利店｜LINE FRIENDS及Sanrio卡通精品

產品價錢有效期：9月28日至10月11日

*價錢或有變動，一切以店舖售價為準

*SANRIO拖鞋將於10月1日起陸續到舖。

