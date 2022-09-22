便利店推出全新手工Bagel貝果系列，3款口味包括蔓越莓忌廉芝士、雙重芝士及紅豆抹茶，用上傳統方式焗製，款款都煙韌彈牙！即日起於指定便利店有售，試食價每件$12，返工返學買早餐有多個新選擇！

便利店全新手工Bagel系列$12起！蔓越莓芝士/雙重芝士/紅豆抹茶

（資料圖片）

OK便利店推出全新手工Bagel系列，以傳統手法焗製，款款煙韌彈牙，餡料十足！今次推出的手工Bagel共有3款口味，分別是蔓越莓忌廉芝士、雙重芝士以及紅豆抹茶，進食前建議先用焗爐稍微烘烤，作為早餐或下午茶都適合！

全新手工Bagel系列只限於有新鮮麵包供應的OK便利店分店發售。由即日起至9月28日，更可享有試食價優惠$12/件（原價$16/件），性價比頗高！

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除此之外，便利店的三文治及夾心飛碟亦有新口味登場，包括Sumo三文治推出黑松露午餐肉碎蛋紫椰菜（$27/件）； Super Soft超軟三文治推出照燒雞生菜及雙重芝士雞卷口味（$17/件）。夾心飛碟口味則有日本半熟蛋、草莓果肉、芒果果肉及蜂蜜柚子，最平$11起！

銷售點：OK便利店

銷售日期：即日起至另行通知

試食價：$12/件（即日起至9月28日）

