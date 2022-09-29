實試香港4間螺螄粉！《好食玩飛》編輯部幫大家好食認證！柳州特色美食螺螄粉近來在香港爆紅，不少人專程去各個螺螄粉店排隊嚐鮮！到底哪一間出品的螺螄粉最香辣、最酸、最臭，哪一間值得排隊一試呢？

編輯實試4間螺螄粉丨2間新開小店有驚喜 人龍名店酸辣均欠奉！

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

《好食玩飛》編輯部忠實撰寫食評，以舌尖作為評分標準，務求用文字還原出入口感覺，並向值得推薦的單品頒發「好食認證」！



螺螄粉原來是國家非物質文化遺產！身價超過500億人民幣

螺螄粉是內地柳州的特色美食，據說自七、八十年代開始，當地慢慢興起在麵食中加入煮螺湯的食法，後來夜市小販直接以螺湯煮米粉，以石螺及田螺熬成「螺螄湯」，加入酸筍、木耳、花生、炸腐竹等材料，以及柳州米粉，便成為今日的螺螄粉。

螺螄粉主要以酸荀的「臭味」為標誌，口味偏香辣及酸，極受歡迎共發展成袋裝麵食，2021年螺螄粉的全產業鏈銷售收入達501億元人民幣，其製作技藝更於同年被列入國務院公布的第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名。

香港螺螄粉【1】辣螺友【好食認證】

辣螺友是一間開業不久的螺螄粉小店，位於葵興工廠區之中，店內只有寥寥數個座位，但其出品的螺螄粉卻最令記者感到驚喜！辣螺友螺螄粉（$45），可自選通菜或油麥菜，配料就有齊黑木耳、花生、炸腐竹、酸荀等，記者亦加配了螺螄粉必吃配菜——炸蛋（$8），整體份量偏多，CP值不錯。

味道方面，辣螺友的螺螄粉湯底可以吃到螺肉的鮮甜，更有不少螺肉，入口鮮味，辣度及鹹度適中，不會過分重口味，相信較為適合香港人的胃口。米線帶有嚼勁，通菜及其他配料同樣有咬口，表現不俗。不過炸蛋油炸前應未完全拌勻，如加強這方面，相信會口感會更好！

香港螺螄粉【1】辣螺友

售價：$45（炸蛋+$8，跟餐飲品+$6）

地址：葵芳葵榮路1-11號金城工業大廈地下G8 & G9號舖



味道：☆☆☆☆☆

口感：☆☆☆☆

賣相：☆☆☆☆



香港螺螄粉【2】螺螄町

螺螄町開業短短3個月就連開2間分店，在網上引起熱烈討論，旺角首店開幕時更連續多日出現人龍，高峰期需要等1至2小時方可吃到！招牌柳州螺螄湯粉連炸蛋（$57），上台時金黃的炸蛋鋪滿麵碗，賣相不俗；配料有花生、極小量生菜、木耳、酸荀、炸腐竹等；整體調味比剛開幕時過於死鹹味進步不少，但就變得只有嗆辣的感覺，香味及酸味都欠奉，吃完一碗會感到十分口渴，相信需多加努力方可保持人流。

香港螺螄粉【2】螺螄町

售價：$57

地址：旺角通菜街1M-1T號華發大廈地下F號舖



味道：☆

口感：☆☆☆

賣相：☆☆☆☆



香港螺螄粉【3】皆珍鮮

皆珍鮮是一間旺角街坊小店，人流向來不算多，主打柳州美食。小店出品的柳州螺螄湯粉（$48）份量足，配料亦有齊花生、生菜、木耳、酸荀、炸腐竹，不過就未有炸蛋供應，螺螄粉迷可能會較失望。整體口感不俗，米線極有咬口，炸腐竹酥脆香口，唯一美中不足的調味方面偏家常，不夠香辣及酸味，調味方面如保留更多柳州風味會較好。

香港螺螄粉【3】皆珍鮮

售價：$48

地址：旺角通菜街1M-1T號華發大廈地下F號舖



味道：☆☆☆

口感：☆☆☆☆

賣相：☆☆☆



香港螺螄粉【4】螺鼎記

螺鼎記同樣是近日新開的螺螄粉小店，位於西九龍中心的美食廣場，價錢是所有螺螄粉店中最親民的一間，炸蛋螺螄粉（$42）送上手時，一整片金黃的炸蛋蓋在碗上，輕輕打開就可以看到內裡的配料，有齊螺螄肉、花生、生菜、木耳、酸荀、炸腐竹，賣相及份量都不錯。

調味方面，整體以香辣為主，酸味為副，湯底亦帶有鮮味，不算十分臭，在美食廣埸中享用都不會尷尬。不過，未能獲得好食認證的關鍵，在於螺螄粉的米粉身上！小店所使用的米粉極為軟淋，輕輕一夾亦會斷開，口感不像柳州米粉，反更偏近坊間常見的米線，較為可惜。

香港螺螄粉【4】螺鼎記

售價：$42（跟餐飲品+$8）

地址：深水埗欽州街37號西九龍中心8樓38號舖



味道：☆☆☆☆☆

口感：☆☆

賣相：☆☆☆☆

