榴槤控注意！泰國得獎品牌「Ivan Facetory」推出原粒金枕頭榴槤肉芝士蛋糕，大大件金枕頭果肉，配上低糖低脂配方的芝士蛋糕，每一口都邪惡又滋味，在香港都可以買到，榴槤控怎可錯過！

極邪惡！泰國原粒金枕頭榴槤肉芝士蛋糕 大大啖榴槤 香港都可買到

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（圖片來源：阿布泰）

泰國甜品品牌「Ivan Facetory」，推出急凍金枕頭榴槤芝士蛋糕（480克裝），蛋糕以低糖及低脂的配方製成，較輕盈健康；表面放滿大大件的金枕頭榴槤肉，每一口都極香甜綿密！這款蛋糕更曾獲得「曼谷品牌2020」的頭銜，喜愛榴槤的朋友不容錯過！

有興趣的朋友，可經阿布泰的代購團，訂購入手急凍金枕頭榴槤芝士蛋糕，價值為$238（原價$268），每日經空運新鮮到港，最佳享用期為3日，與朋友分享或想獨自慢慢歎都無問題！訂購詳情可到阿布泰官網查詢。

急凍金枕頭榴槤芝士蛋糕（480克）

品牌：Ivan Factory

價錢：（阿布泰代購價）優惠價$238，原價$268

食用期：3日（包括到貨當天）

訂購網址：https://www.abouthai-voucher.com/product-page/ivan-factory%E6%96%B0%E9%AE%AE%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E9%87%91%E6%9E%95%E9%A0%AD%E6%A6%B4%E6%A7%A4%E8%82%89%E8%8A%9D%E5%A3%AB%E8%9B%8B%E7%B3%95-480g



*條款及細則以阿布泰官方為準。

