油麻地am.pm梳乎厘推超抵優惠由即日起，購買任意口味日式梳乎厘，都可享有第2份半價優惠，焦糖燉蛋、朱古力系列、經典系列通通都適用。另還有牛角包窩夫75折優惠，非常抵食！

油麻地梳乎厘第2份半價！$26起歎焦糖燉蛋/D24榴槤+牛角包窩夫75折

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位於油麻地的am.pm梳乎厘，以搶眼小黃車及即叫即製超鬆軟日式梳乎厘打響名堂，招牌焦糖燉蛋梳乎厘曾創下日賣超過2,000份記錄，人氣極旺！最近am.pm推出夏日感謝祭優惠，由即日起至9月30日，到門市購買梳乎厘即可享有第2份半價優惠，折後人均$26起就可歎到，非常抵食！

是次梳乎厘第2份半價優惠，適用於餐牌上所有口味，包括招牌焦糖燉蛋（正價$50）、原味（正價$35）、靜岡抹茶（正價$50）、雜莓棉花糖（正價$50）、Tiramisu（正價$50）等，芒果糯米飯及榴槤等期間限定口味都適用，有興趣的朋友可到門市了解詳細口味選擇。

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除了梳乎厘第2份半價優惠，由即日起至9月尾，於門市購買任意口味的牛角包窩夫，均可享有75折優惠！口味包括黃金布甸燒、Tiramuisu、D24榴槤、靜岡抹茶、奶油草莓等，折後$27即可歎到（正價$35），同樣相當抵食！

am.pm 梳乎厘第2份半價優惠

日期：即日起至9月30日

地點：油麻地店



*優惠只適用於門市現場購買。

*梳乎厘需為同價位款式。



am.pm 牛角包窩夫75折優惠

日期：即日起至9月尾

地點：油麻地店



*優惠只適用於門市現場購買。



am.pm香港總店（油麻地店）

地址：油麻地彌敦道560譽發廣場地下B舖

電話：2725 4318

營業時間：14:00-22:30

