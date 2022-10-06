海洋公園哈囉喂2022正式開鑼！因疫情而闊別多時的封閉式鬼屋將會回歸，有齊4大主題驚慄遊戲等著大家去體驗，大家需要敏捷避開外星人的追捕、前往封印鬼王、逃出秦陵古墓及對抗咒偶鬼娃，非常刺激！同時，更有AR遊戲、一系列哈囉喂派對節目及主題美食，等記者帶大家率先去7大看點一探究竟啦！

海洋公園哈囉喂2022直擊7大看點！封閉式鬼屋嚇出冷汗 附門票詳情

（鄭子峰攝）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

4大主題驚慄遊戲！嬰靈主題鬼屋嚇到出冷汗

今年海洋公園哈囉喂一共推出4大主題驚慄遊戲，是自疫情以來首次重推封閉式鬼屋，不單數量比往年多1個，各個主題都極具特色，刺激度滿分！

（鄭子峰攝）

4大主題驚慄遊戲，包括以外星不明生物為主題的「潛逃太凶艙」、以本地猛鬼都市傳說為藍本的「惡靈廢墟」、古墓密室逃脫「秦陵大逃脫」，以及與鬼娃對抗的「咒偶」！

+ 13

當中，以「咒偶」最刺激驚險，以枉死的女嬰為故事主角，一座豪華大宅因她的離世變成陰森之地，氣氛陰林恐怖又充滿哥德式美感，各式人偶及古宅裝飾令驚嚇度直線上昇，刺激又過癮，記者實玩過程更被嚇出冷汗，自認大膽的朋友一定要去挑戰！

+ 5

潛逃太凶艙

地點：海濱樂園怡慶坊

開放時間：10月14日-16日、21日-23日、28-31日（14:00-22:00）



惡靈廢墟

地點：高峰樂園海濱廊

開放時間：10月14日-16日、21日-23日、28-31日（17:00-22:00）



秦陵大逃脫

地點：高峰樂園怡庭

開放時間：10月14日-16日、21日-23日、28-31日（14:00-22:00）



咒偶

地點：高峰樂園動感天地

開放時間：10月14日-16日、21日-23日、28-31日（17:00-22:00）



歎嘩鬼主題餐點兼於廣場打卡！再玩夜間派對表演

玩完鬼屋當然要醫肚！海洋公園的爐炭燒、熊貓薈、冰極餐廳、動感美食坊、水都餅店、綠閘小食車等，推出多款主題料理，包括「蕃茄香草海鮮芝士薄餅」、「哈囉喂小食拼盤」、多款萬聖節特飲等；「哈囉喂全園祭便當」最為搶眼，有齊棺材造型的沙律盒、金元寶春卷、清酒炆豬腩、插著「三支香」的鮑魚炒飯、芝士蛋糕及水果，份量十足。

+ 2

飲飽食醉後，可以繼續到園內多個地點打卡，不可錯過海濱樂園廣場的「格新園宇宙」打卡裝置，除了可以與可愛的萬聖節小鬼、南瓜、外星人等打卡外，更可以下載手機應用程式，與虛擬角色互動！

+ 2

格新園宇宙

地點：海濱樂園廣場

開放時間：即日起至10月13日、17日-20日、24日-27日（10:00-18:00）

10月14日-16日、21日-23日、28日-31日（10:00-22:00）



嘩鬼迷失樂園及搗蛋糖果樹

地點：海濱樂園廣場

開放時間：10月8日-9日（每日4場）



同場更會有多個不同現場表演節目及巡遊表演，在歌舞陪伴下共渡節日！大家亦可以在園內多個南瓜小車中，與工作人員玩遊戲贏糖果，一同「Trick-or-treat（不給糖，就搗蛋）」！

各個現場表演節目及巡遊表演的時間，可到海洋公園官網了解。

官網網址：https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/halloween-fest-2022

海洋公園哈囉喂2022門票購票詳情

海洋公園哈囉喂2022的門票分為3款，詳情如下：

【1】哈囉喂「腥」級組合景點門票 $380

內容：可以進入4個哈囉喂指定景點：｢潛逃太凶艙」、「秦陵大逃脫」、「惡靈廢墟」及「咒偶」（每個景點可遊玩1次）。



【2】哈囉喂「屍」家組合景點門票 $280

內容：可以進入3個哈囉喂指定景點： ｢潛逃太凶艙」、「秦陵大逃脫」及「惡靈廢墟」（每個景點可遊玩1次）。



【3】嘩鬼細路大本營門票 $88

內容：5至11歲小童可在2022年10月8日及9日，於12:00、1:30、3:00及4:30，參加哈囉喂面部彩繪工作坊。

*每位合資格參加者（5-11歲小童）必須由最多一名已報名並符合參加本活動要求的年滿15歲以上人士陪同參與。



不過要注意，以上各款門票均不包括海洋公園入場門票，購買以上各款門票參加海洋公園哈囉喂2022時，需確保已持有有效海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限FUN入場證。

需要購買即日海洋公園入場門票的朋友，可選擇「全日優惠套票」（成人$360，小童$216），套票包括海洋公園門票1張以及$30園內電子現金券；或選購「秋季限定門票」，由即日起至10月13日，以優惠價入園遊玩，價錢為成人$320、小童$190或以及樂悠咭持有人$100。

海洋公園哈囉喂2022

日期：即日起至10月31日（夜間驚嚇體驗日期為2022年10月14至16日、21至23日、28至31日）

門票價錢：成人$320起（需另購海洋公園入場門）

官網：https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/halloween-fest-2022

