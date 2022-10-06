【生日飯推介2022】生日一年得一次，想與親朋好友、閏蜜好好慶祝食餐生日飯，當然想揀一間又靚又高質的生日餐廳。本文將推介12間生日飯餐廳，包括Fine Dining、精緻扒房、抵食法國菜等，部分更設有露天花園及無敵海景，壽星就可以過個難忘生日！

生日飯餐廳12大推介 FineDining/精緻扒房/海景打卡 港九新界都有

生日飯推介2022｜九龍區

生日飯推介【1】HENRY

香港瑰麗酒店內的美式扒房HENRY，環境盡顯浪漫格調，餐廳主打美國牛扒，堪稱是香港數一數二的高質扒房，可以體會到大廚精湛屠宰、醃製及炭烤技術，絕對是視覺及味蕾享受，餐廳同時提供新鮮生蠔、 酸種麵包等，大家有興趣不妨留意！

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生日飯推介｜HENRY 詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

營業時間：

星期一至五｜17:30 - 22:30

星期六至日｜12:00 - 22:30

電話：3891 8732

人均收費： $801以上

切餅費：--



生日飯推介【2】BluHouse

香港瑰麗酒店早前新開的意大利餐廳BluHouse，裝潢帶有復古典雅格調，光線空間充足，主打親民價意大利菜，其中包括沙律、芝士、薄餅、意粉、肉類、主食及甜品等，包括份量超多兼必食的Burrata Cheese、 肉醬千層麵、燉牛膝等，更有檸檬撻、朱古力千層酥等，選擇甚多，啱哂生日慶祝！

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生日飯推介｜BluHouse 詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店地下

營業時間：11:30 - 22:30

電話：3891 8732

人均收費：$201 - $400

切餅費：--



生日飯推介【3】Paper Moon

米蘭人氣意菜名店Paper Moon落戶香港，餐廳坐擁270度維港海景：室內區域用餐可以透過落地玻璃飽覽海景；室外區域更是可以感受海風吹拂。餐廳提供多款式意菜，意粉、薄餅等等均為水準之作，晚市人均消費亦不過$300左右，可以說是性價比之選。

生日飯推介｜Paper Moon 詳情

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OTE301號舖

營業時間：

星期一至四｜11:30 - 15:00，15:30 - 17:30，18:00 - 23:30

星期五至六及公眾假期｜11:30 - 15:00，15:30 - 17:30，18:00 - 00:00

星期日及公眾假期前夕｜11:30 - 15:00，15:30 - 17:30，18:00 - 23:30

電話：2156 2256

人均收費：$201 -$400

切餅費：$50/人



生日飯推介【4】 PHENOMENON WINE • DINE

位於尖沙咀的「PHENOMENON WINE • DINE」，猶如市區中的玻璃水晶屋，吸引不少人跟情人或閨蜜前往用餐打卡。餐廳裝潢具現代感，天花以華麗的玻璃水晶吊燈做裝飾，氣氛浪漫，店內更設有落地玻璃窗，可以270度欣賞維港海景，食客可以歎到法國吉拉度新鮮生蠔、黑松露三文治、挪威煙三文魚等菜式，更可以一邊歎下午茶一邊看海景！

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生日飯推介｜PHENOMENON WINE • DINE

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 20樓

營業時間：12:00-22:00

電話：6823 2020

人均收費：$201 - $400

切餅費：--



生日飯推介【5】 KABOOM

位於尖沙咀的「KABOOM」選址20層高的空中花園，設有露天座位，面向維港海景，空間開揚。室內則有落地大玻璃窗，不論室內或室外都可以欣賞到日落或夜景，非常有情調！店內全部採用芬蘭木材和天然竹裝飾，令人有置身於泰國峇里島海灘度假的感覺，相當寫意。

地址及詳情如下：尖沙咀新開峇里海灘風餐廳！天台花園飽覽維港靚景 必試特色調酒

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生日飯推介2022｜港島區

生日飯推介【6】Lawry’s The Prime Rib

位於中環的這間美國馳名扒房Lawry’s The Prime Rib，裝潢設計氣派十足，樓底甚高極具空間感，猶如置身於博物館內，環境氣氛一流，餐廳主打多款牛扒及西餐菜式，其中包括必食特級燒牛肉，份量十足之餘，肉質粉紅鮮嫩，配上啖啖肉汁，非常吸引。此外，餐廳更會為壽星提供生日甜品，送上即影即有相片以作留念， 絕對值得一試！

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生日飯推介｜Lawry’s The Prime Rib 詳情

地址：中環皇后大道中9號嘉軒廣場3樓

營業時間：

星期一至五｜11:30 - 15:00、18:00 - 23:00

星期六至日及公眾假期｜11:00 - 15:00、18:00 - 23:00

電話：2907 2218

人均收費：$401 - $800

切餅費：$40一位，最多$200



生日飯推介【7】Roji

位於中環秘密後巷內的日本餐廳Roji ，外貌似足酒吧但其實主打日本私房菜，神秘感十足。餐廳以日式居酒屋形式經營，環境寧靜且氣氛舒適，提供多款精緻日本料理，例如木身造型的日式斧飯、吉列雞、明太子烏東、刺身等，更有不同酒精飲品，生日飯到此小聚一下，歎杯酒夠哂滿足！

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生日飯推介｜Roji 詳情

地址：中環德己立街20A號地舖

營業時間：

星期一至三｜17:00 - 22:30

星期四至六｜17:00 - 00:00

星期日｜休息

電話：9884 0704

人均收費：$201 - $400

切餅費：--



生日飯推介【8】ALTO Bar & Grill

銅鑼灣ALTO海景餐廳位於大廈頂層，坐擁維港醉人景致，窗外更能將對岸風景及海景盡收眼簾；另開業前重金設計裝潢，天花上有逾200盞吊燈，價值超過百萬，成品亦相當有氣勢！餐廳為食物客提供一系列扒房滋味燒烤菜式，以及帶有法國及亞洲風情的各式頭盤小菜。

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生日飯推介｜ALTO Bar & Grill

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓

營業時間：

星期一至五｜12:00 - 15:00，18:00 - 23:00

星期六至日｜11:30 - 15:00，18:00 - 23:00

電話：2603 7181

人均收費：$401 - $800

切餅費：$200/蛋糕



生日飯推介【9】jean may

jean may是一間主打法國菜的小餐館，單看翠綠色的溫馨小店門口，卻會想像不到這是間一位難求的城中超人氣餐廳。不少人表示要提早超過兩個月時間，才能預約成功，原因是在這裡可以吃到地道而精緻的法國餐，必別招牌牛肉他他（Steak tartare）、雞肝醬（Chicken Liver Parfait）、生蠔等，加上很多到訪過的人都讚不絕口，包括了藝人毛舜筠、黃宇詩等等。

生日飯推介｜jean may詳情

地址：灣仔機利臣街14號地下A號

營業時間：

星期一至二 休息

星期三及星期日｜12:00 - 16:00

星期四至六｜12:00 - 16:00、18:00 - 22:30

WhatsApp： 9180 6778

人均收費：$401 - $800

切餅費：$200



生日飯推介2022｜新界區

生日飯推介【10】L’atlantis

位於屯門黃金海岸酒店毗鄰的L’atlantis，環境開揚雅致，設有室內外座位，可以飽覽沙灘海景！餐廳主打親民價法國菜、Fine Dining等，其中包括必食招牌法國生蠔海鮮拼盤、法國鵝肝、烤西班牙黑毛豬鞍架、美國下肩胛牛扒等，更加可以叫自選甜品，尤其是人氣心太軟，可為壽星提供生日寫字擺盤！

生日飯推介｜ L’atlantis 詳情

地址：屯門青山公路18咪半黃金泳灘

營業時間：

星期一至六及公眾假期前夕｜12:00 - 23:00

星期日及公眾假期｜11:30 - 23:00

電話：2618 9866

人均收費：$201- $400

切餅費：--



生日飯推介【11】Lake House

位於大埔的人氣餐廳品牌Lake House，除了坐擁純白湖畔，從餐廳窗外就可以看到白鷺湖中央，不時更可看到純白色的小白鷺，與壽星慶祝生日打卡一流！位於Lake House旁邊的純白歐陸風西餐廳Billow，提供牛肉他他、慢燒法式豬腩肉、封煎鴨肝、日本珍寶蠔等多國菜式，同時會提供套餐，更可以於湖畔用餐，渡假風十足！

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生日飯推介｜ Lake House／Billow 詳情

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖

營業時間：

星期一至五｜11:00 - 22:00

星期六至日及公眾假期｜10:00 - 22:00

電話：2657 6628

人均收費：$101 - $200

切餅費：詳情請向餐廳職員查詢



生日飯推介【12】The Verandah

位於淺水灣的影灣園前身是淺水灣酒店，建於1920年，建築風格極具殖民地色彩，後來重建成服務式住宅「影灣園」，其露台餐廳The Verandah更曾是張愛玲小說改編電影《傾城之戀》的取景地，餐廳沿用20年代的餐廳設計，保留了老式吊扇、盆栽棕櫚和裝飾等，在古色古香的露台餐廳歎下午茶Tea Set，更可飽覽淺水灣美景，絕對是生日飯之選！

地址及詳情如下：淺水灣好去處｜淺水灣酒店復古英式建築 露台餐廳/噴水池/庭園