網民盤點窮人10大習慣　食嘢計回本/搭的士望實咪錶/旅行就住花費

曾有網民於連登討論區內，以「有D（啲）咩細個遺留的窮人習慣，成年之後都改唔到？」為題發起討論，期間超多日常行為都有上榜，有網民話「得窮人先會食嘢計回本」，又話窮人「食雪糕、乳酪一定要舔返個蓋底」等，大家又是否認同呢？



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盤點窮人10大習慣 超多日常行為上榜

事主發帖拋磚引玉，講起話「唔肯請人食飯」是細個時期，母親以「覺得蝕底」為理由教落而養成的習慣，但他認為此壞習慣不要得：「成年之後工作先知道有機會請人食飯係非常好的機會，促成生意或者建立關係」。

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他又提到少年時窮開，成年後「見客應酬狼吞虎嚥」，實在好失禮：「常傾生意少不免係食高級中菜、Omakase嗰種。做Junior果陣成日大驚小怪，好似食自助餐咁。老細甚至會提你慢慢食，呢D（啲）成日有得食。果陣先知自己失禮。」

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網民亦列舉出不少窮人習慣，答案均引來不少共鳴，包括：

1. 搭的士望實個錶

2. 鍾意凍飲唔使加錢嘅餐廳

3. 食雪糕/乳酪一定要舔番個蓋底

4. 洗頭水用完加水

5. 寧願行路多過搭車

6. 食嘢成日計點先回到本

7. 見到有錢人個心會怯

8. 出去玩，食同交通都就住就住

9. 旅行做唔到畀錢買時間

10. 旅行開心要夠放嗰下

事主在貼文中感嘆：「可能已經窮在DNA之中，想改都改唔到，好易被人睇穿細個已經係窮人家庭出身。」有網民更自嘲：「成年之後都後窮，洗乜改窮人習慣？」大家又是否認同呢？