港男買名牌自爆用消費券付款　遭同事狂笑霸氣盡失　結局出乎意料

政府派發消費券，有港男見戶口多了數千元，下定決心買一條名牌圍巾送給自己，翌日上班與同事分享購物喜悅，自爆用消費券付款，卻被同事們集體狂笑，話入名店購物用消費券付款「簡直霸氣盡失」！



（圖片來源：事主授權）

真人真事！買名牌自爆用消費券 同事笑霸氣盡失

讀者早前來稿分享，指消費券增添了戶口存款，趁假期逛街，用消費券購入一條喜愛已久的名牌圍巾。第二日回到公司與同事們開心分享，同事們聽完本身都好興奮，個個都問起款式及價錢。讀者講得興起，順便講起自己用消費券埋單，他的同事聽完後即刻集體狂笑。

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用消費券付款好失禮？售貨員會白鴿眼？

讀者描述當時他的同事聽完他分享之後，個個笑指名店裝修好奢華！平時感覺好有隔膜！自認窮人的根本不敢踏足門內，又話每次想入名店前要襯好靚衫，身光頸靚先入名店，以免如傳言般遭受名店售貨員的「白鴿眼」。

笑讀者（你）如今就算如何「扮型」，付款時講一句「唔該，用消費券畀啊」或者「依度收唔收消費券啊」，即刻霸氣盡失，感覺好失禮；又認為名店售貨員聽完後，內心應該立即翻白眼，提醒他下次買名牌要「醒少少」。

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其實都係自己錢！用消費券買名牌有問題？

讀者遭笑霸氣盡失，但他則認為無問題。用消費券買名牌或許會被認為不夠體面，但香港政府派到自己戶口，說到底都是自己錢，用自己的錢買到心頭好自然是開心。

名店售貨員態度好 短信聯絡期待再光顧

讀者表示，當名店售貨員知他用消費券付款後，態度仍相當有禮，最後更交換卡片，夜晚透過通訊軟件打招呼，期待讀者能夠下次再幫襯。讀者由頭到尾都沒有感受到如傳說中的「白鴿眼」。

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