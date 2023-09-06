麥當勞咖啡McCafé取代　網拆2招慳成本　有人撐：質素對得住個價

麥當勞自星期一停售簡稱「麥當勞咖啡」的優質濃香咖啡及優質即磨咖啡後，咖啡於昨天（9月5日）全由McCafé咖啡取代！雖然有$10早餐時段換購優惠等，但有網民發現，即磨咖啡正價直接由$18加價至$23，即變相加價。



麥當勞將停售的普通咖啡採用白色杯（左），McCafé則是黃色杯。（倪清江攝）

麥當勞咖啡轉McCafé出品$18變$22.5 升幅近三成

麥當勞McCafé咖啡昨天（9月5日）全面取代麥當勞原有的優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，一如網民預料，咖啡價格同時調整，以元朗教育路分店的單買售價來計，即磨黑咖啡（細）即時由原來$18加價至$22.5，加幅近三成，有網民留言說：「昨日仲飲緊$16（ＭcCafé細美式咖啡），今日飲要$23，心理不平衡。」

大量網民湧入麥當勞Facebook留言（截圖自麥當勞官方 Facebook）

即睇網民對McCafé全面取代麥當勞咖啡意見 ▼ ▼ ▼

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麥當勞咖啡由昨天起全面統一由McCafé取代出品。（張旭珠攝）

網民不滿麥當勞直接加價外，還指出有2大細節「再慳成本」！

【1】 黑啡不再免費跟奶仔（奶精）

過往麥當勞咖啡，意指由咖啡壺裝好的優質濃香咖啡，黑啡可免費跟奶仔，現已直接升級為「McCafé即磨咖啡」，細分為黑、白啡，兩種均不再有奶仔跟。McCafé版黑啡（$22.5）向來無奶仔跟，而白啡（$23）現店員會直接幫你加奶進杯，網民力指好屈「水」（錢）。

舊版濃香咖啡或即磨咖啡，向來免費跟奶仔。（圖片來源：小紅書@cy_PAN）

【2】黑啡不再設添飲服務

又有網民指全線換做McCafé咖啡，另一問題是連帶原來的「濃香咖啡」添飲服務都消失了。不少市民愛在麥當勞打躉，正是喜歡濃香咖啡可無限添飲，現不再供應濃香咖啡，變相連這個服務都不再存在。

無限添飲濃香咖啡不復存在，令網民非常不滿！（圖片來源：小紅書@早餐打边炉）

網民力數麥當勞慳家3招

除了上述慳錢招數，又有網民列舉麥當勞咖啡由McCafé統一出品的3大慳家好處：

（1）麥當勞將咖啡出品統一，不再讓顧客二擇一，其實慳了成本。

（2）咖啡豆、咖啡杯以及包裝材料單一，貨倉儲存更慳位，運送更方便。

（3）備餐工作人員不用再分訂單是舊有濃香咖啡還是McCafe咖啡，工作流程相對更暢順。

有網民力撐雖加價但物有所值

網民對麥當勞咖啡由McCafé取代，雖普遍持反對意見，不過亦有網民表示McCafé咖啡價格還是普遍較市價低，「公道講，比起STARxxxx同埋PACxxxx平，又好飲點」，直指抵飲過兩大連鎖咖啡店，「質素對得住個價先」！又有人指近年物價上漲，麥當勞要實施政策控制成本都無可厚非，如味道不是變質，仍值得支持。

網民力撐麥當勞加價有理 ▼ ▼ ▼