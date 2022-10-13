Super Sandwiches指定下午茶買1送1！芝士熱狗薯條加飲品平均$26

Oliver's Super Sandwiches再推超抵優惠！由即日起，於指定分店堂食指定下午茶餐，即可享有買一送一優惠，折後平均$26就可以歎到足料熱狗、薯條及飲品！

Super Sandwiches指定下午茶買1送1！平均$26歎芝士熱狗薯條+飲品

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（圖片來源：Oliver's Super Sandwiches）

由即日起至10月31日，只要到Oliver's Super Sandwiches銅鑼灣翡翠明珠分店，或銅鑼灣軒尼詩分店堂食，購買下午茶餐T5，即可享有買一送一優惠，折後每份只需$26（原價$52），有齊煙肉辣肉碎芝士熱狗、炸薯條及自選飲品，份量十足，相當抵食！

（圖片來源：Oliver's Super Sandwiches）

不過要留意，是次優惠只適用於堂食，而且不可兌換現金或與其他優惠、折扣、優惠券同時使用（包括SUPER CLUB會員折扣及優惠），有興趣的朋友可在購買時向店員查詢優惠詳情。

Oliver's Super Sandwiches 下午茶買一送一優惠

日期：即日起至10月31日

地點：銅鑼灣翡翠明珠分店／銅鑼灣軒尼詩分店



*優惠只限堂食。

*優惠不可兌換現金及不可與其他優惠、折扣、優惠券同時使用（包括SUPER CLUB會員折扣及優惠）。

*最終決定權及細則以Oliver's Super Sandwiches官方為準。



Oliver's Super Sandwiches 銅鑼灣翡翠明珠分店

地址：銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場1樓4號舖

電話：2573 8283

營業時間：（星期一至五）07:30-21:00（星期六、日及公眾假期）08:00-21:00



Oliver's Super Sandwiches 銅鑼灣翡翠明珠分店

地址：銅鑼灣波斯富街48號軒尼詩大廈2樓

電話：2472 5128

營業時間：08:00-20:00

