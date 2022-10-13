便利店一連7日買1送1！逾30款產品 日本雪糕/零食飲品/日用品有份

便利店推出限時買1送1優惠！便利店一連7日推出優惠，涵蓋30款熱賣產品，包括甜品雪糕、飲品、零食及日常用品都有買1送1，其中葡萄適、KitKat雪糕、維他奶等低至$4.5起，即看優惠詳情！

便利店一連7日買1送1！逾30款產品 日本雪糕/零食飲品/日用品都有

OK便利店推出限時買1送1優惠！由即日起至10月19日，凡於指定OK便利店購買冰凍甜點、飲品、零食及日常用品等30款產品，均可享有買1送1優惠！

（圖片來源：OK便利店）

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OK便利店買1送1：冰凍甜點

OK便利店買1送1優惠包括9款熱賣人氣雪糕，有雪糕雀巢KitKat脆皮雪糕批（$17/件）、樂天GHANA雪條及甜筒（$20/件）及樂飛利生朱古力雪條（$20/件）等，另有ACTI-V乳酪飲品（$14/件）及雀巢希臘式乳酪杯（$14/件），折後低至$7/件！

OK便利店買1送1：飲品

OK便利店買1送1優惠飲品包括指定口味維他奶（$9/件）、各款舊街場白咖啡（$12/件）、各款口味葡萄適（$12.5/件）及各款雀巢茶品（$13/件）等，低至$4.5就可以買到！

OK便利店買1送1：零食

今次更有多款零食有買1送1優惠，包括麥維他手指餅（$5.9/件）、各款口味珍珍牛仔片及薯圈（$13.9/件）、日式蒸蛋糕（$9.5/件）及各款口味萬樂珠（$6.9/件）等！

OK便利店買1送1：日常用品

今次OK便利店買1送1優惠更包括50毫升裝滴露酒精搓手液（$25/件）及8粒裝GP超霸鹼性電芯-2A/3A（$30.9/件），有需要的朋友可以趁平入手！

OK便利店優惠產品數量有限，有興趣購買的朋友要把握機會！如有查詢，可瀏覽OK便利店官方Facebook。

OK便利店 買一送一詳情

優惠日期：由即日起至10月19日

銷售地點：指定OK便利店

