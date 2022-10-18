YouTuber食大閘蟹放題連叫20隻嫌上菜慢 網民:小心下期份驗身報告

大閘蟹蟹季已經來臨，又是時候約朋友食大閘蟹放題。近日，YouTuber「阿肥x阿呆-緣食慢活」食正熱潮，到訪一家知名酒樓食大閘蟹放題，並攝錄過程點評員工服務及食物質素，兩人一次叫20隻仍嫌上菜慢，事後引起網民熱議。

YouTuber食大閘蟹放題 一次叫20隻仍嫌上菜慢 網民:小心下期份驗身報告

（圖片來源：YouTube「阿肥x阿呆-緣食慢活」截圖）

YouTuber食大閘蟹放題 每位索價$528任食大閘蟹/片皮鴨

YouTuber「阿肥x阿呆-緣食慢活」近日於YouTube頻道內，以「陶源酒家，人氣大閘蟹放題，吃了xx隻，食足120分鐘，真人實測，謠言是否屬實」為題發佈影片，分享於該酒家享用大閘蟹放題的經歷。該套餐索價$528/位，限時2小時，可以無限任食大閘蟹、片皮鴨及多款主菜及小菜。

（圖片來源：YouTube「阿肥x阿呆-緣食慢活」影片截圖）

首輪下單批評大閘蟹數目不符兼需時太耐

影片中阿肥、阿呆以及兩位同行友人，在第一輪下單便點了12隻大閘蟹，惟最終只有8隻大閘蟹上桌，大閘蟹品種亦有差異。阿肥、阿呆於鏡頭前批評該酒家「部份品種數目不符」。

另一方面，他們又紀錄點菜及上菜時間，需時約30分鐘，比餐牌上標明的「需等候15至20分鐘」多達至少10分鐘，亦被批需時不符。

（圖片來源：YouTube「阿肥x阿呆-緣食慢活」）

經理：難道你要30隻，我就給30隻

兩人在次輪再度下單，點了20隻大閘蟹，約24分鐘後才送上10隻大閘蟹。阿肥、阿呆詢問店員為何未有一次過送上20隻大閘蟹，經理則回應道：「難道你要30隻，我就給30隻」，並指擔心大閘蟹凍掉不好食，想食可以繼續下單，勸不用太心急。兩人在影片中總結用膳體驗，認為餐廳環境及食物味道都算不錯，但再批「漏單情況嚴重」，餐廳上菜速度亦仍有待改善。

（圖片來源：YouTube「阿肥x阿呆-緣食慢活」截圖）

網民質疑：「任食真係你寫100隻佢出100隻俾你咩」

有網民質疑過於放大「漏單情況嚴重」及經理「30隻」言論：「其實你叫咁多人地都驚你食唔哂浪費，二來人地本身都預左一個客最多俾幾多隻你，任食真係你寫100隻佢出100隻俾你咩？」惟有其他網民以商品說明條例作反駁，認為酒家既然允許食客填寫數字，表明屬放題任食，就不應該限制上桌數量。

討論區引熱議 網民：「小心下期份驗身報告」

有網民將該影片分享至LIHKG討論區，以「依兩條友大閘蟹放題一人食到15隻都唔知足」為題引起廣泛討論。有網民指一次食大量大閘蟹，對身體造成嚴重負擔：「人出錢，你出命，來貨價幾多， 廿蚊隻好未？有幾多人食到廿隻，蝕得幾多，但你食廿隻，下期份驗身報告，滿江紅。」

（圖片來源：LIHKG截圖）

有網民亦重提當年「肥姐」沈殿霞連吃了6只大閘蟹，導致肝功能不堪負荷，更一度暈倒，提醒食大閘蟹要適量，以免影響身體健康。