南生圍單車踩單車有1條簡單易踩的單車路線，只需約1小時即可輕鬆遊覽南生圍，還可以在美食集中地元朗找出4間美食推介。可以實行踩單車之餘，又可以試到不同的美食！

南生圍單車1小時輕鬆路線！附元朗美食4大推介 $7爆汁生煎包抵食

元朗南生圍單車路線

南生圍是香港著名打卡點之一，其白楊樹路、小木橋、橫水渡等，更是不少港產片、電視劇的取景地點。由元朗出發踩單車去遊覽，踩完還可以回到元朗或朗屏站附近尋找美食。

路線：元朗站＞橫水渡＞南生圍白楊樹路＞婚紗橋＞土人村＞元朗

元朗美食【1】$7爆汁生煎包足料抵食

位於元朗的包點專門店開業近3年，主打足料又好味的包點，其中主打的生煎包就備受街坊熱捧，為區內數一數二的「人氣店」，小店面積不大，只售賣4款上海包點，其中包括招牌手工生煎包、菜肉包、鍋貼等，價格親民，獲不少食客力讚！

整體非常軟熟，內裡肉餡鮮甜又多汁，一咬開就「爆汁」，味道濃郁，配上煎至金黃香脆的包底，口感層次豐富，每個僅售$7，非常抵食，一出爐便已火速賣光，不時更會見到人龍，CP值極高！

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元朗美食【2】爆漿流心牛角包窩夫

元朗一間牛角包專門店推出全新爆漿流心牛角包窩夫！金黃酥脆的自家製牛角包即叫即焗，夾著爆漿流心的3款冰凍忌廉或吉士，夏日炎炎來一口，邪惡又滿足！還有足料大份的牛角包漢堡，選擇非常豐富，麵包控及甜品控怎可錯過！

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元朗美食【3】必食正宗桂林絕代雙豬米粉

元朗專賣正宗桂林米粉的小店，憑招牌脆皮雙豬米線獲不少街坊支持，其中脆皮燒腩肉肥瘦分明，再加上爽嫩豬頸肉，非常惹味！街坊推介必試招牌「絕代雙豬米線」，即是秘製脆皮燒肉加滷水豬頸肉，燒肉肥瘦分明而且外皮燒至卜卜脆，豬頸肉就夠爽嫩入味！

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元朗美食【4】人氣即叫即炸蠔餅！足料蠔仔+秘製酸辣汁/芫荽超惹味

這間主打即叫即炸潮式脆蠔餅的小店，不但是區內街坊的心頭好，更有不少人會專程入元朗食！招牌即炸蠔餅使用新鮮蠔仔，份量十足，配上秘製酸辣汁及芫荽，非常惹味！

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