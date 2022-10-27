關注組｜大閘蟹實測！花雕蒸蟹肉嫩鮮甜　人氣網店爆膏蟹甘香滑溜

秋意漸濃 ，代表食大閘蟹嘅季節又嚟！最近有好多餐廳開始推出大閘蟹套餐，亦有唔少網店賣大閘蟹，間間睇落都爆晒膏咁好吸引。今次01TV「FactCheck美食關注組」嚴選咗3間餐廳同網店嘅大閘蟹嚟實測吓，想知結果就即刻點擊睇片！下文更有大閘蟹限時優惠！



01mall：大網羅有限公司 (大魚大肉)

【季節限定】爆膏江蘇大閘蟹

多款両數 蟹公$68起 蟹乸$88起

震撼級蟹公最高重達8 - 9 兩

限時優惠：即日起買滿$700，即免費送貨，直至優惠期完結

訂購網址：https://bit.ly/3RZRzTc



每購買4隻蟹送一套大閘蟹品蟹套裝：

1套蟹剪工具

2支秘製蟹醋 (50ml)

2包薑茶 (10g)



CRABTASTIC蟹專員

蟹公$88起，4両至10両蟹皇

蟹乸$98起，3両半至7両蟹后

買滿$1000免運費



Hallowen限定優惠（27-31/10)（只限尖沙咀店自取）

買10送1、20送3，送出訂單中最大的蟹

買滿20隻減$100



大閘蟹海膽丼 $680 （只限尖沙咀店自取）

用上100g馬糞海膽及3隻大閘蟹膏及肉，師傅每日人手拆，原本單買100g海膽已要$650-750/板！

地址：九龍尖沙咀金巴利道48B號

網址：www.crabtastichk.com



家上海（奧海城、YOHO MALL、東港城）

家上海金秋淮揚大閘蟹宴（供應日期：10月1日起至12月中旬）

-江南四式拼盤(陳醋紅蜇頭、花雕醉蝦、目魚大烤、淮鹽溏心燻蛋)

-紅燒蟹皇三絲翅

-清蒸大閘蟹(四兩半至五兩)

-蟹粉脆皮黄魚柳

-蟹粉香酥竹炭豆腐

-生拆蟹粉小籠包(兩件)

-夠薑湯丸



每位$888 (兩位起)，1957 & Co. Loyalty Program會員(免費入會)可享「二人同行一人免費」優惠

*必須二人惠顧方可享用買一送一優惠

優惠價$188追加清蒸大閘蟹(四兩半至五兩)乙隻

優惠價$50享用咸亨太雕王乙壺(100ml)



【同場加映：01TV系列Fact Check美食關注組】