荃灣一間台式餐廳推出超值台式下午茶放題優惠，經指定平台訂購，人均只需$64起，即可任飲任食台式夜市小食、甜不辣、花枝丸、芋圓仙草、榴蓮炸彈、珍珠奶茶、水果茶等90分鐘，相當抵食！

荃灣90分鐘台式下午茶放題低至半價！人均$64起任食夜市小食/芋圓

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荃灣台式餐廳「別忘了」最近推出下午茶放題優惠，現只需經旅遊平台KKday訂購，由即日起至11月30日，逢星期一至五，2位或以上訂購，即可以低至半價優惠，人均$64起（原價每位$128），歎到90分鐘台式下午茶放題！

（圖片來源：別忘了）

90分鐘台式下午茶放題可以任食多款台式小食，包括小食： 紹興醉雞、夜市甜不辣、鹽酥雞、澎湖花枝丸、台灣香腸、台南府城蝦卷、榴蓮炸彈、炸香芋地瓜皮等；亦有多款甜品，如雪糕配迷你窩夫、雪花冰、芋圓仙草凍、檸檬愛玉凍等；同時可任飲珍珠奶茶、水果茶、 冬瓜茶、 桂圓紅棗茶、汽水等，種類及選擇都非常豐富。

有興趣訂購的朋友，可到KKday相關頁面預訂，詳情及優惠可到官網查詢。

（KKday截圖）

【限量搶 – 半價】台式下午茶90 分鐘放題（2位起）

訂購日期：即日起至11月2日23:59

使用日期：11月1日至11月30日（逢星期一至五）

下午茶供應時間：14:00-17:00

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/134451



【第2位半價】台式下午茶90 分鐘放題（2位起）

訂購日期：即日起至11月2日23:59

使用日期：11月1日至11月30日（逢星期一至五）

下午茶供應時間：14:00-17:00

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/134451



別忘了

地址：荃灣眾安街68號千色匯1期2樓2032號舖

電話：2389 2582

營業時間：12:00-23:00

