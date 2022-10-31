惠康最平買1送2！10大商品買1送1、多款商品劈價 $10起/6包裝飲品

惠康限時優惠！有10大商品買一送一，當中包括蔬菜、牛奶、威化餅、牛丸等，同時亦有多款商品劈價，有$6瑞士卷、平均$10起的6包裝飲品、早前大熱的熱浪袋裝薯條平均$19.95一大包等！

惠康優惠｜10大商品買一送一+多款商品劈價！$6瑞士卷+$10/6包飲品

今次惠康推出3大優惠，當中有買一送一、今期推介及旋風激抵優惠。旋風激抵優惠就是任選個人護理產品2件，就會照價再9折；買任何產品買夠$100再加$50，就可以換到2筒藍桑子，優惠期由即日起至11月3日。

（資料圖片）

惠康優惠買一送一

至於買一送一方面，有蔬菜墨西哥蘆筍、有機珍寶大蘑菇、八寶粥甜品、各款威化餅、洗衣珠、九龍城寨鮮製墨魚丸或手打鮮牛丸、羅拔臣啫喱粉、新東陽罐頭、全脂牛奶、抽取式面紙及衛生巾等。優惠期由即日至至11月3日。

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多款商品劈價 $10起/6包裝飲品

而今次最抵買就是高露潔冰涼薄荷牙膏單件原價要$29，現在買一送二，平均$9.7一件！雀巢茶品6包裝茶類飲品$20/2排，平均1件$10；道地、淳茶舍各款樽裝茶亦有減價至$20/ 3支，平均1支$6.7，還有$6瑞士卷，以及卡樂B各款袋裝宅卡B薯條$39.9/ 2袋，包括早前新推大熱熱浪口味！優惠期由即日至至11月3日。