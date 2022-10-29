自助餐優惠2022｜23大自助餐優惠人均$208起！任食生蠔/龍蝦/和牛

【自助餐優惠2022】23大自助餐優惠一文睇清！各大酒店推出全新自助餐優惠，成人價錢折後人均只需$208起，就可以無限任食生蠔、龍蝦、蟹腳及和牛等，不少得還有任食甜品雪糕，即睇最新自助餐優惠詳情！

自助餐優惠2022｜最新23大自助餐優惠人均$208起！任食生蠔/龍蝦

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自助餐優惠2022【1】海洋公園萬豪酒店

海洋公園萬豪酒店自助餐優惠！海洋公園萬豪酒店最近推出10月及11月自助餐優惠，2人同行低至65折起，最平人均$433起，就可以歎到清蒸龍蝦、燒鮑魚、美國和牛等高級食材，更有多款雪糕及甜品！

自助餐優惠2022【1】海洋公園萬豪酒店 價錢及訂座詳情：

自助餐優惠2022【2】萬麗海景酒店

萬麗海景酒店自助餐優惠！灣仔萬麗海景酒店推出自助餐優惠，歎到新鮮即開生蠔、肥美蟹腳、芝士焗龍蝦等豐富菜式，成人每位$308起。另外，酒店餐廳推出儲印仔活動，只要儲夠指定數量更可以免費食自助餐！

自助餐優惠2022【2】萬麗海景酒店 價錢及訂座詳情：

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自助餐優惠2022【3】東涌世茂喜來登酒店

東涌世茂喜來登酒店最近推出自助餐優惠低至75折，自助晚餐可以歎到任食即開生蠔、長腳蟹、海螺及大蝦，更有Venchi雪糕無限量供應，人均最平$551起；而自助午餐每位低至約$304起，同樣可以任食多款海鮮、肉類及甜品等！

自助餐優惠2022【3】東涌世茂喜來登酒店 價錢及訂座詳情：

自助餐優惠2022【4】香港朗廷酒店自助午餐+自助晚餐

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery推出「蟹逅金秋」自助晚餐，可以歎到時令新鮮生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口等冰鎮海鮮，同時加入新鮮麵包蟹及每位送清蒸大閘蟹一份！現經官網預訂酒店自助午餐及自助晚餐均可享88折優惠，人均折後$342起。

（圖片來源：朗廷酒店）

自助餐優惠2022【4】香港朗廷酒店自助餐

地址：九龍尖沙咀北京道8號

優惠日期：即日起至另行通知

價格：成人$342起



自助餐優惠2022【5】城景國際City Café

城景國際11月起推出全新「花膠‧生蠔‧海鮮自助晚餐」，人均$478起任食新鮮生蠔、雪花蟹腳、藍青口、多款日式刺身、花膠蟹子醬焗大蝦、金蒜銀絲蒸扇貝等，每位更可獲贈「花膠芝士野菌焗蘇格蘭珍寶扇貝」一客！

除了當月生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅，逢星期二惠顧自助晚餐，首20客人亦可享有買3送1優惠！至於自助午餐同樣有優惠，每位低至$248起就歎得到！

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自助餐優惠2022【5】城景國際City Café自助餐

地址：香港九龍窩打老道23號

電話：2783 3287



自助午餐優惠日期：即日至2022年12月4日

供應時間：中午12時至下午2時30分

價格：成人$248起



自助晚餐優惠日期：2022年11月1日至2022年12月4日

供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分

價格：成人$478起



自助餐優惠2022【6】灣景國際

灣景國際灣景廳推出「鱈場蟹腳．鴨肝．鮮蠔」自助晚餐，任食即開法國生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、藍青口等冰鎮海鮮及多款精美甜品，另有蟹肉蛋白茶碗蒸、法式鴨肝焦糖燉蛋及黑松露鴨肝蟹籽炒飯等特色菜式。由即日起至11月30日可享免加一服務費優惠，折後人均$529就可以歎到！

（圖片來源：灣景國際）

自助餐優惠2022【6】灣景國際自助餐

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓

電話：3909 9088

優惠日期：即日起至11月30日

價格：成人$529起



自助餐優惠2022【7】北角海逸酒店

北角海逸酒店官網eShop推出自助晚餐優惠，凡於官網預訂「蠔」歎龍蝦自助晚餐，每6位成人預訂，可獲贈1位成人假日自助午餐；2人同行每位可以獲贈鵝肝多士一客，再送可於下次使用的$50自助晚餐券。

於官網預訂自助晚餐折後人均$466起，即可任食即開生蠔、波士頓龍蝦、長腳蟹、花蟹雞煲等。另外，凡1位11月壽星與3位成人同行，壽星可享半價優惠（以原價計算）！

自助餐優惠2022【7】北角海逸酒店自助餐

地址：北角英皇道665號

電話：2185 2155

優惠日期：2022年11月1日至11月15日

價格：成人$466起



自助餐優惠2022【8】帝苑酒店

尖沙咀帝苑酒店雅苑座推出自助餐優惠低至6折！由即日起至11月30日，經酒店官網eShop訂購星期一至五第2輪自助午餐，人均$292起（原價$459.8起）即可歎足2.5小時，歎到波士頓龍蝦、翡翠螺、麵包蟹、凍蝦等，相當抵食！

自助餐優惠2022【8】帝苑酒店自助午餐

地址：九龍尖沙咀東部麽地道69號

優惠日期：即日起至11月30日（逢星期一至五15:00-17:30時段）

價格：成人$292起



自助餐優惠2022【9】8度海逸酒店

8度海逸酒店全新自助餐優惠出爐，由即日推出全新「品味‧海鮮盛宴自助晚餐」，現凡於官網eShop預訂星期一至五自助晚餐，即可享8折優惠；星期六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折優惠；於星期一至五首100名預訂更有額外9折！

自助餐主打一系列豐盛海鮮，無限任食來自法國、美國或愛爾蘭生蠔、鱈場蟹腳、黑松露汁鵝肝以及多款熱葷美食菜式，每位成人折後$490起！

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

電話： 2126 1960

優惠日期：即日起至2023年1月31日（不適用於2022年12月12日至2023年1月2日）

價格：成人$490起



自助餐優惠2022【10】康得思酒店

康得思酒店（Cordis）推出「環球海鮮及鐵板燒烤」自助餐，主打一系列高質海鮮及鐵板燒烤，可以任食生蠔、麵包蟹、小龍蝦等凍海鮮；甜品方面，有MOVENPICK DIY雪糕芭菲區、抹茶柚子意式奶凍、檸檬青檸撻等！

現於官網eShop預訂自助午餐及自助晚餐可享有85折優惠，每位成人最平$304起！

自助餐優惠2022【10】康得思酒店自助餐

地址：九龍旺角上海街555號

電話：3552 3200

優惠日期：即日起至11月30日

價格：成人$304起



自助餐優惠2022【11】都會海逸酒店

紅磡都會海逸酒店推出自助餐優惠，凡經酒店eShop訂購自助晚餐，凡6位成人或以上可享7折優惠，星期一至四人均$566起；星期五、星期六及星期日人均$598起！

自助午餐優惠方面，逢星期一至五6位成人以上亦可享有7折優惠，折後每位成人人均$350起；星期六至日及公眾假期6位成人以上有75折，折後人均$457起。

自助餐不只有即開新鮮生蠔、波士頓龍蝦（限自助晚餐供應）、雪花蟹腳、纽西蘭青口、凍蝦以及現切刺身壽司，不少得還有慢煮燒肉眼、香煎鴨肝、酥炸軟殼蟹竹炭漢堡包等。甜品方面有芒果拿破崙、榴槤拿破崙、即整鬆餅及班戟等。

自助餐優惠2022【11】都會海逸酒店自助餐

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

優惠日期：即日起至11月30日

價格：成人$350起



自助餐優惠2022【12】馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅香港酒店咖啡廳推出自助餐優惠，經01空間預訂，自助午餐每位$352起，歎到翡翠螺、青口、蜆及凍蝦等冰鎮海鮮，更有大廚即席炮製招牌龍蝦意粉。自助晚餐方面，每位$598起，有生蠔、龍蝦、青口及凍蝦等每晚輪流供應，更可享用無限添飲汽水及指定啤酒。

（圖片來源：馬哥孛羅香港酒店）

自助餐優惠2022【12】馬哥孛羅香港酒店自助餐

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號

優惠日期：即日起預訂

價格：成人$352起



自助餐優惠2022【13】港島海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café推出自助午餐優惠，經官網預訂低至7折，折後人均每位只需$342起，歎到新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦、帶子、蟹腳、藍青口等各款豐富海鮮，以及多款壽司、熱盤、沙律和12款口味Mövenpick雪糕！

（圖片來源：Harbour Grand Café）

自助餐優惠2022【13】港島海逸君綽酒店自助餐

地址：北角油街23號

優惠日期：即日起至11月30日

價格：成人$342起



自助餐優惠2022【14】柏寧酒店

柏寧酒店自助餐優惠低至8折！凡於柏寧酒店官網預訂自助午餐、下午茶自助餐及自助晚餐，2位以上即可享有8折優惠，人均折後$350起就可以歎到即開生蠔、龍蝦、麵包蟹、香煎肉扒及煎鴨肝等，還有自家製Gelato可以任食！

（圖片來源：柏寧酒店）

自助餐優惠2022【14】柏寧酒店自助餐

地址：銅鑼灣告士打道310號

優惠日期：即日起至12月31日

價格：成人$350起



自助餐優惠2022【15】帝京酒店

帝京酒店花月庭自助午餐，主打即開生蠔、刺身及壽司、海南雞、燒腩仔、叉燒等美食！周末更額外供應多款熱食如麵包蟹、黑蒜花膠蒸龍脷柳、烤澳洲黑安格斯牛板腱。至於甜品則有任食Haagen Dazs雪糕、即製窩夫等，人均$338起就歎到！

（圖片來源：帝京酒店）

自助餐優惠2022【15】帝京酒店自助餐自助餐

地址：九龍太子道西193號

優惠日期：即日起至另行通知

價格：成人$358起



自助餐優惠2022【16】ALVA BY ROYAL 帝逸酒店

ALVA BY ROYAL（帝逸酒店）推出和牛海膽東瀛自助晚餐，可以歎到即開生蠔、鹽燒北海道扇貝、A4和牛壽司等回本之選，人均最平$728；自助午餐則有「回味香港情懷自助午餐」，同樣有即開生蠔、燒美國頂級肉眼牛扒及沙田三寶（雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花），人均最平$388。

（ 圖片來源：ALVA）

自助餐優惠2022【16】ALVA BY ROYAL自助午餐+晚餐

地址：沙田源康街1號

價格：成人$388起



自助餐優惠2022【17】百樂酒店

百樂酒店推出自助餐優惠低至7折，由即日起，讚好或追蹤香港百樂酒店Facebook專頁，並出示指定貼文，自助午餐、下午茶、下午茶自助餐及自助晚餐可享低至7折優惠，自助午餐折後成人$208起，自助晚餐折後成人$383起。

（圖片來源：百樂酒店）

自助餐優惠2022【17】百樂酒店自助午餐+晚餐

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號

優惠日期：即日起至11月30日

價格：成人$208起



自助餐優惠2022【18】港青酒店YMCA

YMCA自助午餐及晚餐向來廣受好評，現凡擁有YMCA會藉，自助午餐及晚餐均可享有85折優惠，折後自助午餐成人$227起，而自助晚餐成人則為$474起，可以邊歎冰鎮海鮮、各式熱葷素菜、甜品等，邊欣賞維港美景。

（圖片來源：YMCA）

自助餐優惠2022【18】YMCA自助午餐+晚餐

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道41號

優惠日期：即日起至另行通知

價格：成人$227起



自助餐優惠2022【19】逸東酒店

逸東酒店普慶餐廳推出最新海鮮自助餐，有多款人氣海鮮菜式，包括火焰辣酒東風螺、金沙烤龍蝦配蟹籽、避風塘三寶山（賴尿蝦、鮮魷、九肚魚）及日式波士頓龍蝦鉗火鍋等，逢星期二、三晚上7時，更有現場即劏日本直送的原條油甘魚！逸東酒店自助午餐每位成人$348起、自助晚餐每位成人$618起。

（圖片來源：逸東酒店）

自助餐優惠2022【19】逸東酒店自助餐

地址：香港九龍彌敦道380號B1樓層

價格：成人$348起



自助餐優惠2022【20】千禧新世界香港酒店

千禧新世界香港酒店推出自助午餐及自助晚餐「買二送一」優惠，現經官網訂購，「嘗薈」會員可享有自助午餐及自助晚餐買二送一優惠，折後午市人均$292起，晚市人均$492起。

（圖片來源：千禧新世界香港酒店）

自助餐優惠2022【20】千禧新世界香港酒店自助午餐+晚餐

地址：尖沙咀東部麼地道72號

優惠日期：即日起至另行通知

價格：成人$292起



自助餐優惠2022【21】海景嘉福洲際酒店

海景嘉福洲際酒店Cafe On M推出「蟹之盛宴」自助晚餐，除了可以任食加拿大鱈場蟹腳及麵包蟹，另有焗釀蟹蓋、泰式咖哩炒蟹及即製意大利芝士蛋糕等，每人再送1隻清蒸大閘蟹及1份大閘蟹粉鴨肝鍋巴。現凡於酒店官網預訂，每位成人$618.8起。

自助餐優惠2022【21】海景嘉福洲際酒店自助餐

地址：尖沙咀東部麽地道70號海景嘉福洲際酒店M層

優惠日期：即日起至11月27日

價格：成人$618.8起



自助餐優惠2022【22】荃灣如心酒店

荃灣如心酒店Café Circles推出味遊世界自助晚餐，供應一系列冰鎖海鮮、時令刺身，即燒帶子、鴨肝等，當然不少得招牌甜品鮮果拿破崙及栗子慕絲餅，逢星期五至日惠顧，每位再送蠔皇鮑魚香菇滑雞煲一份。現於酒店eShop預訂，自助晚餐可享低至8折優惠，成人每位最平$471起。自助午餐方面，酒店eShop預訂亦有8折優惠，成人每位最平$351起。

自助餐優惠2022【21】荃灣如心酒店自助餐

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

優惠日期：即日起至另行通知

價格：成人$351起（須收原價加一服務費）



自助餐優惠2022【23】九龍酒店

九龍酒店倚窗閣「品味鮮蠔」自助晚餐，除了供應2-3款當造新鮮生蠔，配上一系列特製醬汁，更有水牛城炸生蠔、明太子芝士焗廣島蠔等不同食法，滿足一眾蠔迷的胃口！另有多款時令凍海鮮及熟食，如加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青口及加拿大肉眼扒等，甜品方面，必食酒店的招牌芒果拿破崙！現於酒店官網預訂，成人每位$583.2起。

自助午餐同樣會供應生蠔、加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青口、鮮海蝦、即切烤肉、刺生、熱葷及甜品，成人每位$322.2起。

自助餐優惠2022【23】九龍酒店自助餐

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號2樓

優惠日期：即日起至11月30日

價格：成人$322.2起

