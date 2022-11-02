8號風球尼格逼近香港，天文台於下午1時40分正式懸掛8號風球。放工想買餸或者添置日用品？本文整合6大超市營業時間供參考。惠康、百佳部份分店暫停營業，DONKI因應情況或暫停營業。

8號風球超市營業時間一覽！惠康/百佳/DONKI因應情況或暫停營業

尼格風球逼近香港，天文台於下午1時40分正式懸掛8號風球。不少街市及日常用品店，因應天氣狀況，或暫停營業。以下整合惠康、百佳、Market Place、DONKI開業時間。

1. 8號風球惠康營業時間

8號風球尼格風球逼近香港，8號颱風信號現正懸掛，惠康於社交媒體Facebook宣布，大部份分店會繼續提供服務，直至正常關門時間。而以下惠康分店於8號風球懸掛後2小時內將會暫停服務。

中環金利大廈

般含道嘉威花園

山頂和福道

舂磡角

薄扶林美景臺

畢架山

葵涌華景山莊

青衣長青邨

大埔嘉豐花園

沙田水泉澳邨地下

大譚紅山半島

長洲新興街

坪洲

銀礦灣

西貢大廈

火炭

上水新豐路130號

觀塘電訊一代廣場



（資料圖片）

2. 8號風球百佳營業時間

8號風球尼格風球逼近香港，8號颱風信號現正懸掛，百佳大部份店舖將正常營業至晚上9:00，惡劣天氣期間送貨服務會暫停，已預定送貨之訂單會透過短訊通知送貨安排。

2/11暫停營業

馬灣 FUSION

香港大學 百佳



2/11 5:00起暫停營業

沙頭角邨 百佳

屯門帝濤灣浪琴軒 百佳

赤鱲角國泰城 EXPRESS

九龍灣展貿中心 百佳

土瓜灣昇御門 FUSION

薄扶林數碼港商場3樓 FUSION

金鐘統一中心 FUSION

中環長江中心 food le parc



（資料圖片）

3. 8號風球DONKI營業時間

8號風球尼格風球逼近香港，8號颱風信號現正懸掛，DONKI在颱風信號下安排如下：

8號或以下風球：全線DON DON DONKI分店照常營業。

9號或以上風球：全線DON DON DONKI分店視乎情況作出營業安排。

Deliveroo戶戶送於不同分店需視乎情況僅提供自取服務。

（圖片來源：DONKI）

8號風球Market Place營業時間

8號風球尼格風球逼近香港，8號颱風信號現正懸掛，Market Place於社交媒體Facebook宣布，大部份分店會繼續提供服務，直至正常關門時間。而以下惠康分店於8號風球懸掛後2小時內將會暫停服務。

中環盈置大廈Market Place

山頂Market Place

清水灣Market Place by Jasons

愉景灣Market Place

中環太子大廈 Oliver's the Delicatessen



（圖片來源：Market Place）

4. 8號風球Citysuper營業時間

8號風球尼格風球逼近香港，8號颱風信號現正懸掛，city’super各大門市將照常營業，分店地址如下：

尖沙咀：廣東道3-27號海港城港威商場三階3001號舖

中環：金融街8號國際金融中心商場一樓1041-1049號舖

銅鑼灣：勿地臣街1號時代廣場B1地庫

沙田：正街18號新城巿廣場一期二樓204-214號舖



（圖片來源：Citysuper）

5. 8號風球屈臣氏營業時間

8號風球尼格風球逼近香港，8號颱風信號現正懸掛，屈臣氏大部份門市照常營業，送貨服務需要暫停，受影響運單將盡快安排於1至3日內送到，送貨前有專人聯絡。

最新門市營業時間：bit.ly/3avwNrj



（資料圖片）

6. 8號風球萬寧營業時間

8號風球尼格風球逼近香港，8號颱風信號現正懸掛，萬寧各分店暫停營業，不包括機場分店。

（圖片來源：萬寧）