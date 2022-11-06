旺角超靚2層高糖水小食店開幕指定餐點半價！中西創新甜品超吸引

旺角有新甜品小食店將開幕！這間甜品店樓高兩層，接近1,200呎，裝潢簡約得來又帶有少許懷舊公園主題。除了有創意十足的地道小食，還有不少大家喜愛的甜品元素。而開幕期間

旺角2層高甜品店開幕指定餐點半價！中西甜品吸引

這間新開甜品店小點角落Bite by Bite主打街頭小食及地道甜品，將於11月7日在旺角白布街正式開幕！小點角落Bite by Bite樓高兩層，設有多個創意玩味十足的打卡位，而且把熟悉的中西街頭小食、甜品，以創新手法烹調，帶來耳目一新的感覺。

官方圖片

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餐廳內很多裝修和打卡位，設計概念源自於香港懷舊公園和遊樂場，因此店內不難見到一些「遊樂設施」類型的室內設計，包括有「馬騮架」的牆身、「氹氹轉」的餐桌、公園常見的長凳等。整間店色調呈黃色，給人一種童心未泯的感覺，童年回憶一下子湧上心頭！

除了玩味十足的公園遊樂場打卡位，小食甜品方面都相當有心思。店內有兩款「DIY」甜品，分別是堂弄豆腐花 ($108)和雞蛋仔101畫室 ($88)，可以由客人根據個人喜好自己調味。

堂弄豆腐花 ($108)搭配桂花冰糖、黑糖薑燕麥，或香片桂圓三款糖水，客人可跟據個人喜好自行混合，最後和加入蜜紅豆薏仁，手工小圓子和炸豆腐皮等特色配料，充滿儀式感和創意之餘，打卡也絕對一流！

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而另一款雞蛋仔101畫室 ($88)，外相也非常趣致！雞蛋仔會放於調色板上呈上，色盤上的「顏料」分別是以61%法國朱古力，加入四川椒和花椒調配而成的麻辣朱古力醬、餐廳自家手製的雜莓果醬、檸檬醬、海鹽焦糖等。而雞蛋仔是以馬蘇里拉 、車打和巴馬臣芝士製成的三重芝士雞蛋仔，大家可以一次過試勻超多口味的雞蛋仔！

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除了以上提及的兩款「鎮店之寶」，還有多款由大廚獨創的創意小食和中式甜品，小食包括瑪莎拉咖哩魚蛋配手抓餅（$58）、水牛城炸三角雞軟骨（$58）、鐵板蝦頭油菜脯燒賣 ($58)、鐵板港式咖喱魷魚鬚 ($58)、墨西哥芝士脆魚皮伴牛油果醬、酸忌廉及蕃茄莎莎（$88）等。

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而中式甜品就有咖啡雙皮奶凍 ($58)、榴槤甘露果凍碗 ($68)、豆腐凍芝麻糊 ($58)、花膠碗仔翅蒟蒻麵伴炸紫菜（$68）等，賣相味蕾可以一次過得到滿足！

2大開幕優惠

在11月19至20日，堂食惠顧指定「隨性 DIY」系列甜點可享半價優惠；而在11月 26至27日，堂食惠顧指定「新舊小吃」系列小吃可有半價優惠。每位客人每次消費只限點叫一份半價產品，堂食另設最低消費及加一服務費(按原價計算)，優惠不可與其他優惠同時使用。

小點角落Bite by Bite 旗艦店

地址：旺角白布街 22 號藝興大廈地下 4 號舖

電話：3709 8250

營業時間：中午 12 時至晚上 10 時（星期一至四 ）

中午 12 時至晚上 11 時（星期五至日）

