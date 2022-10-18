在觀塘起家的人氣複合式概念店HOW Cafe，繼去年於尖沙咀K11 Art Mall及銅鑼灣分店，今年再殺入荃灣，開設新界區首間分店！新店採用一貫的簡約木系裝潢，室內設有落地大玻璃，面向開揚的荃灣街景，適合忙裡偷閒與三五知己享受悠閒的午後時光！

木系文青Cafe HOW進駐荃灣！佔地逾2,500呎 超高樓底+落地大玻璃

HOW Cafe除了有美食咖啡，更集結了來自日本的精品傢俱、衣飾及日用品，去年先後於尖沙咀及銅鑼灣開設分店，來深受一眾文青食客歡迎！今年，HOW Cafe宣布進駐荃灣，開設品牌第3間分店，同時是新界區首間分店，繼續為食客在鬧市中打造一個喘息空間。

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（圖片授權：cafe.hopping@Instagram）

新店設計採用一貫的簡約木系裝修，用餐區佔地超過2,500呎，設有落地大玻璃，自然採光度十足，空間感開揚舒適。面向落地玻璃的位置更特別設有靠窗座位，一邊欣賞車水馬龍的街景，一邊在舒適的氛圍下享用美食，更添一份悠閒的感覺。

選址荃灣因「懷念」使然 最大木桌購自志記𠝹木廠

HOW Cafe店主日前亦在社交平台分享，自小在葵青區屋邨長大，90年代就讀區內中學，不少美好回憶與最好的朋友都與荃灣有關，又稱：「縱然已搬離多年，荃灣亦已變得繁華，但每次回到這裡，都有種莫名的溫暖感，我想這就是『家』的感覺。」因此，HOW Cafe第3間分店選址荃灣或許是由於「懷念」使然，希望留住值得珍惜與堅守的細節與價值。

荃灣分店裡面最大的木桌，是由木匠悉心將兩大片原木板加工而成。而原木板就是來自早被圍封的志記𠝹木廠，店主感嘆道：「無能為力保住𠝹木廠，仍想盡力把情懷留住。」

除了提供咖啡、意粉等精心烹調的食物外，餐廳中央更重現觀塘店的佈局，售賣極具特色的生活雜貨。有興趣的話，可以透過HOW官方網站預約留座。

HOW to live well（荃灣店）

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓343至345號舖

電話：2186 7817

營業時間：12:00-20:00

