中環法式可麗餅店限時晚市套餐買1送1！封門牛柳/油封鴨可麗餅

連鎖法式可麗餅專門店推出5周年優惠，由即日起於指定分店堂食，星期一至日晚市套餐都可享買一送一優惠，套餐款式每日不同，有齊封門牛柳配薯條、法式油封鴨可麗餅、和牛漢堡、蒜香蜆肉扁意粉等，朋友聚餐或和另一半撐枱腳都不錯！

Cafe Crepe中環店推限時晚市套餐買1送1！封門牛柳/油封鴨可麗餅

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來自溫可華的法式可麗餅專門店「Café Crêpe」，為迎接來港5周年，由即日起至12月11日，於中環旗艦店推出晚市套餐買一送一優惠，星期一至日都有不同優惠套餐款式，招牌可麗餅、封門牛柳扒配薯條、意粉等都有，折後人均$99起就食到！

（圖片來源：Café Crêpe）

晚市套餐包自選主食、餐湯或沙律及飲品，每日可選優惠晚市套餐款式如下：

星期一：封門牛柳扒配薯條／法式油封鴨可麗餅

星期二：封門牛柳扒配薯條／黑松露香煎帶子可麗餅

星期三：封門牛柳扒配薯條／新鮮龍蝦肉扁意粉

星期四：封門牛柳扒配薯條／精選和牛漢堡

星期五：封門牛柳扒配薯條／烤雞肉火腿芝士可麗餅

星期六：封門牛柳扒配薯條／蒜香蜆肉扁意粉

星期日：封門牛柳扒配薯條／香煎三文魚配法邊豆



除了周年買一送一優惠外，Café Crêpe亦供應多款主食、小食及鹹甜可麗餅，包括龍蝦配紐堡醬可麗餅、芝士蛋糕可麗餅、蘋果金寶奶油醬配香草雪糕可麗餅、法式鴨胸醬配薄脆片、芝士扭扭粉四重奏、吞拿魚尼斯沙律等，價錢由$55起。

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Café Crêpe 5周年晚市套餐買一送一優惠

日期：即日起至12月11日

地點：中環旗艦店



Café Crêpe 中環旗艦店

地址：中環威靈頓街15B號地舖

電話：2907 1888

營業時間：11:00-21:00

