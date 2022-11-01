滿天星優惠半價起！日本過江龍滿天星香港分店開業1周年，完成簡單步驟，可享低至全單半價優惠，歎招牌肉汁牛肉漢堡蛋包飯、日式吉列豬扒三文治、多款口味的日式梳乎厘班戟等，相當抵食！

滿天星推優惠低至全單半價！平歎漢堡蛋包飯/梳乎厘 附領取步驟

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（圖片來源：滿天星）

日本過江龍蛋包飯專門店「グリル滿天星」，為慶祝香港開業1周年，由即日起至12月26日，於香港店推出周年慶優惠，最平可享低至半價優惠！

（圖片來源：滿天星）

於推廣期間內，只要身份證姓名中含有「滿、天、星」其中1個字，或11月壽星，都可享有全單85折優惠；而身份證姓名中含有「滿、天、星」其中2個字，則可享全單半價優惠，可以超抵價歎到多款滿天星人氣菜！

是次周年慶優惠，適用於餐牌上所有餐點，包括蒲燒鰻魚蛋包飯、滿天星咖喱蛋包飯、日式吉列豬扒三文治、三文魚拌滿天星醬汁、日式漢堡扒配龍蝦尾、抹茶窩夫、士多啤梨梳乎厘班戟、朱古力芭菲、藍莓芝士蛋糕奶昔等，正價價錢由$38起。

グリル滿天星 1周年優惠

日期：即日起至12月26日

地點：グリル滿天星香港店



*需消息滿$300或以上方可使用優惠。

*需出示身份證明文件。



グリル滿天星 香港店

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OT301-301A號舖

電話：3751 5345

營業時間：（星期一至五）12:00-22:00（星期六至日）11:30-22:00

