香港兒歌《十二隻恐龍去野餐》相信大家耳熟能詳！今年北角商場就有12隻恐龍登場，陪大家過聖誕，設有6大恐龍打卡位，包括必影25呎高聖誕樹、翼龍拱門、3D恐龍壁畫等，一邊尋找12品種恐龍，一邊影靚相，更有1:1仿真三角龍，氣勢十足！

12隻恐龍登陸北角過聖誕 6大必影打卡位！25呎高聖誕樹+翼龍拱門

今年聖誕節有恐龍睇！北角匯由11月22日至2023年1月2日期間，以「十二隻恐龍過聖誕」為主題，推出《十二隻恐龍過聖誕》主題裝置，並設有6大打卡影相位，必影25呎高巨大頸傘雙脊龍聖誕樹及翼龍拱門！活動期間，12隻品種恐龍將登陸商場各個地點，包括副櫛龍、劍龍、三角龍、甲龍、翼龍、厚頭龍等，齊齊陪大家過聖誕！

此外，在北角匯2期地下露天廣場近「咖吔Kaya」門口更有換好聖誕裝束的戟龍，將會於大門迎接大家，打卡一流。

(官方提供)

位於1期地下花卉裝置近「活LiTM」，亦將集結擁有奇特身型比例的2大巨龍，包括頸長頭小的腕龍，將以修長四肢橫跨大門，還有以頭小身大體型著稱的雷龍；附近更會有大電視觀看特設的影視專區，循環播映主題影片 「One Day with Dinosaurs恐龍遊蹤」，將有多隻BB恐龍破蛋而出；3期地下 沿渣華道更可以與3D恐龍壁畫合照！

期間商場將舉辦「1:1三角龍重磅登場巡遊」，The Point會員可參加以仿真草餵食三角龍、抱抱巨龍等的體驗活動；另設「恐龍生蛋全接觸」，完成活動後會員更可帶模型恐龍蛋回家。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

會員更可參加「12隻恐龍去咗邊？」手機有獎遊戲，集齊12隻恐龍足跡即有機會贏取商場購物及美食電子贈券組合，憑指定積分及以電子貨幣消費滿指定金額更可以換領「親親恐龍野餐日」美食套票。恐龍迷記得留意！

北角匯「十二隻恐龍過聖誕」 詳情

日期：2022年11月22日至2023年1月2日

時間：10:00 - 22:00

地點：北角匯1至3期

＊詳情可至商場查詢。

