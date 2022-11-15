將軍澳酒店草莓2小時下午茶自助餐$181/位起！任食多款菜式、甜品

九龍東皇冠假日酒店下午茶自助餐優惠！酒店推出「草莓誘惑」下午茶自助餐，任食2小時，可以任食多款熱食，還有10多款甜品，近日更有下午茶自助餐優惠，加多$88多一位，即最平平均$181/位就食到10多款人氣草莓菜式，還有7個口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉，優惠訂購價只限數天，大家不要錯過啦！

九龍東皇冠假日酒店下午茶自助餐優惠$181位起！任食10多款甜品

位於將軍澳唐德街的香港九龍東皇冠假日酒店，觀景開揚四處環山，而且鄰近購物商場食肆，早已成為Staycation的熱門選擇。近日香港九龍東皇冠假日酒店，推出「草莓誘惑」下午茶自助餐，購買優惠期只限數日，由即日至11月18日可上網訂購，即日起至12月11日逢星期六日即可使用，優惠期有限，售完即止！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

官方圖片

九龍東皇冠假日酒店「草莓誘惑」下午茶自助餐推出超多人氣草莓菜式，包括有烤蜜桃草莓沙律、草莓乳酪雞肉意大利包、草莓醬燒排骨、草莓醬炸魚柳、蜜味草莓雞扒、草莓香蕉薄餅等。除此之外，還提供中式美食包括、即煮粥檔、即煮粉麵檔、中式點心、沙律、包點等。

說到「草莓誘惑」當然不少的草莓主題甜品，九龍東皇冠假日酒店下午茶自助餐今次提供超過10款甜品，包括法式草莓班戟、草莓白森林蛋糕、草莓抹茶忌廉卷、草莓忌廉酥、雜莓特濃朱古力軟心蛋糕等，而且還有7款不同口味的Haagen-Dazs雪糕以及朱古力噴泉，喜歡草莓味甜品的大家，今次有口福了！

+ 1

香港九龍東皇冠假日酒店「草莓誘惑」下午茶自助餐將於11月12日中午12時至11月18日23時59分發售，使用日期由2022年11月12日至12月11日，有興趣就要把握機會快手搶購喇！

香港九龍東皇冠假日酒店「草莓誘惑」下午茶自助餐

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

購買價錢：成人$362/2位，人均$181（原價：$456/2位）

開搶日期（預訂期）：11 月12日中午12 時 - 11月18日23時59分

使用日期：：2022年11月12日至12月11日（逢星期六及日）

下午茶時段：15:15-17:15

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119437?cid=9429

