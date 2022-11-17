銅鑼灣串燒放題推4人同行1人免費！人均$178起任飲任食150分鐘

銅鑼灣串燒放題推超值優惠，即日起只需完成簡單步驟，即可享有4人同行1人免費優惠，人均$178起，即可任食澳洲一口和牛、英國帶骨牛小排、雞軟骨、炸物等150分鐘，相當抵食！

銅鑼灣大欖串燒推4人同行1人免費！人均$178起任飲任食150分鐘

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（圖片來源：大欖串燒）

銅鑼灣串燒放題「大欖串燒」最近推出超值優惠，由即日起至11月30日逢星期一至四，只需讚好或追蹤官方社交平台，享用晚市任何一款手工串燒放題套餐，即可享有4人同行1人免費優惠，折後人均$178起就可以歎到超過60款手工串燒及美食！

串燒放題款式選擇相當豐富，包括澳洲一口和牛、英國帶骨牛小排、法式香草羊架、香蜜豬肋骨、泰式豬頸肉、土匪雞中翼、爆汁燒菠蘿、秘製蒜蓉茄子、台式黑椒腸、墨魚春卷、一口西多士、豬油撈飯等，港式及各地特色風味之選都有。

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是次晚市串燒放題優惠無限名額，有興趣的朋友可到官方社交平台或官方網站，查詢及了解更多詳情。

大欖串燒 晚市串燒放題 4人同行1人免費

日期：即日起至11月30日

時間：逢星期一至四17:30-23:00

地點：銅鑼灣店



大欖串燒

地址：銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓1樓B室

電話：2816 2220／9509 1870

營業時間：12:00-15:30，17:30-23:00

