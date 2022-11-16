酒店點心放題限時4人同行1人免費！人均$273起歎鮑魚燒賣/蝦多士

九龍酒店龍逸軒點心放題限時4人同行，1人免費優惠，折後人均$273起，可以無限任食超過40款點心2小時，當中包括原隻鮑魚燒賣、素魚翅餃、蝦多士等，指定日子更會再送甜品放題，非常抵食！

九龍酒店點心放題限時4人同行1人免費！人均$273起歎鮑魚燒賣/蝦多士

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（圖片來源：KKday）

九龍酒店中菜廳「龍逸軒」的點心放題最近推出限時優惠，由即日起，經旅遊平台KKday訂購點心放題，即可享有4人同行，1人免費優惠，折後人均$273起，就可無限任食超過40款招牌點心2小時！

（圖片來源：KKday）

龍逸軒點心放題款式相當豐富，包括人氣點心原隻鮑魚燒賣（每位限點1次）、鵪鶉蛋燒賣、蔥花牛肉角、迷你臘腸卷、香茜素魚翅餃、沙律醬蝦多士、芝麻卷、香煎牛肉包、XO醬蘿蔔糕等，星期一至五更會再送自助甜品，可再歎芒果拿破崙、意大利芝士餅、Häagen-Dazs雪糕等。

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是次優惠兌換日期由即日起至12月12日，逢星期一至日均可使用。優惠適用於早上10時45分及下午1時15分時段，有興趣的朋友可前往KKday網站查詢。

（圖片來源：KKday）

九龍酒店中菜廳龍逸軒點心放題優惠

預訂日期：即日起至11月20日23:59

使用日期：即日起至12月12日

使用時間：10:45-12:45／13:15-15:15

訂購網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/120720



*自助甜品不適用於星期六、日及公眾假期



九龍酒店中菜廳龍逸軒點心放題

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3722

