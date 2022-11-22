惠而浦開倉優惠回歸！電器品牌惠而浦（Whirlpool）開倉優惠15折起，多款熱賣家電包括洗衣機、雪櫃、吸塵機、微波爐，折後最平$490有交易，指定付款方法可再減$180，數量有限、售完即止，即看優惠日期及詳情！

惠而浦開倉優惠15折起 洗衣機/吸塵機/雪櫃$490起 一個方法減$180

電器品牌惠而浦（Whirlpool）將於11月23日中午12時起，於惠而浦網上商店W-Mall開始舉辦開倉優惠，低至15折發售多款陳列家電，隨購買更附送1年產品保養及免費送貨，購買洗衣機類別商品更可享免費基本安裝服務！

（圖片來源：惠而浦（Whirlpool））

必入手上置式洗衣機，可容納7公斤衣物，達1,000轉速，原價售$6,698，開倉優惠期間售$999，限售5部；雙門雪櫃，容量達227公升，原價$3,998，開倉優惠期間售$1,299限售3部。

另外最低價可留意微波爐，容量達23公升，原價$898，開倉優惠期間售$490，限售5部。其餘還有一系列家電以開倉優惠價格發售。

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惠而浦開倉優惠於2022年11月23日中午12時起至11月29日期間舉行，在開倉優惠期間除可以開倉優惠價格入手家電，Atome新用戶更可享$180折扣優惠，變相折上折。要留意開倉優惠商品數量有限，售完即止，詳情可留意惠而浦網上商店W-Mall內單品種類、最新庫存及優惠詳情。

惠而浦開倉優惠2022

日期：2022年11月23日中午12時起至11月29日

網站：https://www.whirlpool.com.hk/chinese/mall/grandsale