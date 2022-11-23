AEON周三優惠日逾30款產品劈價$3起！必搶$19日本蛋、可樂$20/6罐

【AEON優惠】今個星期繼續有AEON周三特價日！AEON超市今個星期再推周三特價日，逾30款AEON優惠產品劈價，其中包括$3零食、$5亨氏焗豆、百福豆腐、卡樂B薯片等；同場更有多款新鮮食物、急凍食品以均一價$5、$10及$15等發售，全線分店都有優惠！

AEON周三優惠日｜逾30款產品劈價至$3起！必搶$19日本蛋、可樂$20/6罐

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（圖片來源：AEON）

AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過30款人氣商品有優惠！

AEON周三新鮮日期間，多款零食飲品及新鮮食材分別以均一價$5、$10、$15等發售，其中卡樂B薯片、享氏茄汁、維他朱古力牛奶只售$5，而十字牌鮮奶並只售$6/盒！另外，今星期繼續有日本雞蛋減價，新潟縣產的日本彩華蛋$38有2盒，平均每盒$19！

（圖片來源：AEON Stores Hong Kong）

AEON 周三新鮮日

推廣日期：11月23日

推廣場地點：全線AEON（AEON STYLE 旺角及油塘提供海報內部份商品）

