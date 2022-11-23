灣仔一間餐廳推出中式自助餐，有網民爆料自助餐供應20多款兩餸飯熱門菜式，不只有港式燒味、即叫即製粉麵檔，更有任飲汽水啤酒及任食水果等，被網民評為「兩餸飯自助餐」、「打工仔福音」等。今次記者親身去實試，一探「兩餸飯自助餐」的菜式味道如何，以及CP值夠不夠高，是否真的能夠輕鬆回本？

記者挑戰灣仔$98兩餸飯自助餐！即製粉麵夠高質 菜式選擇少難回本

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環境乾淨服務好但入場費稍貴 室內氣氛如1秒去內地

兩餸飯近年火速冒起，價錢便宜而且菜式選擇夠多，吸引不少打工仔幫襯！不過，各區兩餸飯店越開越多，而且經營手法不一，兩餸飯款式亦層出不窮。最近，灣仔中菜餐廳「美盛匯」加入兩餸飯戰團，更推出中菜自助餐，被網民評為「兩餸飯自助餐」！

（好食玩飛攝）

美盛匯位於灣仔一幢商業大廈2樓，整體環境明亮乾淨，店內空間寬闊，座位頗多但不會感覺擁擠。店內貼有不少海報，惟大部份都為簡體字，根據記者觀祭，食客大多為採流利普通話的上班族，店員之間亦以普通話交談，如同一秒穿越到內地。

定價方面以時段劃分，午市（11:30至15:00）收費為每位$98，而晚市（18:00至22:00）則為每位$128。定價比坊間的兩餸飯昂貴不少，不過可以任飲任食3小時，相信對「大胃王」來說價格尚算友好。餐廳提供外賣，可以選擇以外賣盒取走食物，打包收費為每件$10，惟堂食未如網上流傳會提供外賣飯盒讓食客任裝外賣取走。

真假鮑魚？粉麵檔高質 自助區選擇太少難回本

餐廳設有自助區、熟食粉麵檔、配菜架、飲品櫃及水果櫃。自助區以金屬盤盛裝食物，雖然見到足足有28個金屬盤，但其中一半都沒有供應食物，以自助餐來說選擇相當少。而食物款式方面未見咕嚕肉、咖喱等熱門兩餸飯款式，反而有港式燒味、餃子、鍋貼、水煮魚、酸菜魚、雜糧（紫粟米、粟米、番薯）等，葷菜款式少而飽肚之選較多，較難回本之餘，想食「兩餸飯」菜式的朋友可能會失望。

+ 2

記者今次試食津白、港式燒鵝、鮑魚炒萵苣、涼拌青爪雲耳、餃子、鍋貼、水煮魚及酸菜魚。本身見到鮑魚，預計應可列入回本必食的選擇之中，但遺憾的是餐廳供應的鮑魚是素鮑，空歡喜一場；津白味道正常，不過不失；港式燒鵝方面，看似貌相不錯但略嫌肉質太過嚡口，且難以咬開；水煮魚及酸菜魚味道不錯，酸辣均到位，但魚肉卻失了蹤，只有素菜及豬紅在內。

+ 4

記者的心水食物款式推介有餃子及鍋貼，餐廳的餃子及鍋貼分別為韭菜餡及豬肉餡，餃子皮薄餡多，值得一試；而鍋貼雖然皮較厚，但頗為香口，也是不錯的選擇。不過，餐廳自助區有一敗筆，就是放置菜式的金屬盤不設保溫功能，食物放在室溫之中容易降溫，入口時已經「攤凍」不少，味道亦有機會因此大打折扣。

另外，餐廳的粉麵檔相對較為出色，設有多款選擇如重慶小麵、雲吞麵、薯粉、淨雲吞等，全部即叫即製，到手時熱辣辣！當中以重慶小麵最受歡迎，肉沬舖滿整碗麵，入口時帶酸麻香和少許辣，調味方面不俗，不過麵條嚼勁欠奉，入口即碎。

+ 1

啤酒汽水任飲 水果、糖水都可以任食

餐廳設有飲品櫃及水果櫃，無限供應數款汽水及一款在香港較少見的啤酒，在場不少上班族都會一口氣暢飲數罐啤酒，頗受歡迎；當日無限量供應的水果為蘋果，糖水則為雪耳紅棗，糖水足料亦不會過甜。

整體而言，自助餐選擇並不豐富，而且食物款式均以碳水化合物較多，容易出現很快就吃飽的情況，加上部分菜式味道較為遜色，亦有食物不夠熱的情況。餐廳粉麵檔相對表現不俗，但不論是自助區或粉麵檔，以CP值來說並不高，是否一戰「兩餸飯自助餐」就交由各位食客決定了。

美盛匯

地址：灣仔告士打道88號其昌中心2樓

電話：5222 3555

營業時間：11:30-15:00，18:00-22:00

