太古糖廠街聖誕市集12月開鑼！設30個攤檔　有得食又有得玩

臨近聖誕，聖誕好去處又再添各個特色聖誕市集！太古糖廠街白色聖誕市集2022正式開鑼，不但有30個本地手作攤檔，更設有3大打卡位、現場表演、手作工作坊及冬日美食等，市集迷即了解詳情去聖誕市集迎住節啦！

太古糖廠街白色聖誕市集12月開鑼！30個攤檔、設3大打卡位/工作坊

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（示意圖，圖片來源：太古）

太古地產為慶祝迎來50周年，由12月1日起至12月4日，將在太古糖廠街以「Bloom & Beyond太古地產聖誕花園」為主題，舉行一連4日的白色聖誕市集。屆時將以採用舊布料製作而成的5,000朵布料聖誕花，將市集打造成聖誕花園。

同時，場內會設有3大打卡位，包括「無限花園」、「萬花世界」和「聖誕花亭」，更設有舞台及巨型聖誕樹，大家可以在濃厚的聖誕氣氛下，行勻30個本地手作品牌的攤檔，入手聖誕裝飾品、花藝、護膚品、零食、家居擺設、時裝及飾物等精品。

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另外，場內更提供由香港東隅酒店、糖廠街餐廳enoteca、Pici等餐飲品牌製作的冬日美食，包括芥末蜜糖火腿漢堡、意大利提拉米蘇芝士蛋糕，香料熱紅酒等；亦可以參加2大聖誕市集工作坊，親手製作「聖誕微型花園」及「迷你聖誕花環」，送禮或自用都為不錯的選擇。

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太古糖廠街白色聖誕市集「Bloom & Beyond太古地產聖誕花園」

日期：12月1日至4日

地址： 鰂魚涌太古坊糖廠街及一樓辦公樓大堂

營業時間：（12月1日）12:00-20:00（12月2日）12:00-21:00（12月3日）13:00-20:00（12月4日）13:00-19:00

