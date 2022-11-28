大埔/上水餅店$5.5麻糬條CP值高！如幾粒麻糬波波　附負責人專訪

麻糬是香港近年開始流行的小吃，受熱潮影響，不少麵包店亦推出麻糬波波（球）、麻糬月餅、麻糬曲奇等產品，希望在市場上分一杯羹。而近日，有網民發現一間在大埔的餅店將麻糬波波再進一步昇華——拉長並製成麻糬條，吸引不少「麻糬控」光臨！

新界餅店推出$5.5麻糬條 1條等於幾粒麻糬波波！

近日有網民閒逛各區麵包店時，無意中發現大埔一間餅店正售賣猶如「加長版麻糬波波」的麻糬條。按網民所述，麻糬條上充滿朱古力。各條麻糬條亦有一定長度，一條等於數粒麻糬波波。此外，麻糬條的價錢亦相當親民，只要$5.5就買得到。

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麻糬條長過手掌 平民價已經食到

記者聯絡到名都餅店的負責人黃先生，黃先生表示，麻糬條是他1、2年前所研製的商品，他憶猶自己在台灣、日本旅遊時，已經對麻糬波波有所了解。不過他嫌麻糬波波的尺寸太普通，為了吸引更多小孩子購買，刻意將麻糬波波拉長，以製成麻糬條。

現時除了靖遠街的分店，名都餅店在上水及其餘3間在大埔區內的分店亦有出售麻糬條。

研發麻糬條是名餅店負責人黃先生的主意（圖片來源：名都餅店）

名都：未來會繼續研製更多麻糬產品

黃先生亦提到，最近或許因為受到網上熱傳，麻糬條人氣急升，經常於下午便售罊。為吸引客人，他正研發加入吉士、朱古力漿或芝士的麻糬條，亦希望研製出韌性、口感更Q彈的麻糬條。若研製過程順利，相關食品會於12月推出，對麻糬條有興趣的朋友記得留意啦！

（圖片來源：名都餅店）

麻糬條

售價：$5.5 / $15（三條裝）

售賣地點：名都餅店各分店

【1】大埔大元村泰德樓101號舖地下

【2】大埔靖遠街56號地下

【3】大埔廣場地下L1 9號

【4】上水新豐路82號全和大廈地下D2-D3舖

