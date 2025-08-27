大埔美食26間推介｜全球最大鳥貴族／厚身炸豬扒／米芝蓮燒鴨

大埔美食推介！大埔美食向來有很多選擇，而且可謂臥虎藏龍，不少隱身於熟食中心、街市甚至是體育館內的餐廳都甚有驚喜，值得一試。今次《香港01》好食玩飛記者整合大埔美食26大必食推介，包括懷舊冷糕雞蛋仔、「大埔名物」炸豬扒麵、人氣爆餡糯米糍及打卡Cafe等，放假去大埔遊覽古蹟、參觀鐵路博物館時，順道歎盡各式地道美食！



大埔美食【1】鳥貴族——全球最大分店／大阪限定餐牌

日本國民級燒鳥連鎖店鳥貴族繼去年十二月屯門市廣場開設首間分店後，近日宣布在大埔開設香港第二分店。作為全球鳥貴族最大分店，大埔店佔地3,500平方尺，可容納138人。適逢品牌成立四十週年，鳥貴族更精心設計以大阪為主題的週年限定菜單，所有菜式均為全新研發，讓香港一眾粉絲體驗純正的大阪風味！

+ 2

大阪限定菜式包括章魚燒配脆蝦餅（$29.9），酥脆蝦餅與熱騰騰章魚燒的完美搭配，令人如同置身大阪街頭！還有以綿滑山藥蓉為基底，佐以天婦羅碎、木魚花、海苔粉、蔥花和大阪燒醬汁的鐵板烤山藥蓉（$29.9），層次豐富，令人回味！還有多款炸串（$29.9），包括牛肉、鮮蝦、雞胸肉和豬腩肉，裹上特製脆漿即叫即炸，外酥內嫩，沾上特製醬汁更添風味！

+ 4

地址：大埔超級城B區1樓126 - 127號舖



大埔美食【2】麻痺英——川式雞煲／約60款配料／涼拌任叫

麻痺英位於大埔仁興街，位置鄰近太和地鐵站，非常方便。餐廳主打川菜、火鍋及雞煲，其中以招牌麻痹雞煲為熱門菜式。雞煲加入川菜必有的辣椒、花椒等調味，辣度可選大、中、小辣，另外還有約60款食物可以加配，當中更有其他雞煲店較少出現的黃金皮蛋、砂糖番茄等四川涼拌可任食。砂糖番茄酸酸甜甜，可清一清口腔的油膩感，飲品區亦有提供多款涼茶，助食客消減熱氣，非常貼心！

地址：大埔仁興街59號地舖



大埔美食【3】滿屋日本料理——超過70款食物選擇／免費升級榴槤、雪糕任食

滿屋日本料理在旺角及荃灣均有分店，餐廳有超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，均採用新鮮食材製成！此外，放題組合還可免費升級品嘗馬來西亞燒榴槤、MÖVENPICK及Häagen-Dazs任食。放題套餐最平人均$248起！

地址：

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／



大埔美食【4】阿三大牌檔——阿三大牌檔 —脆皮咕嚕豬頸肉／Wasabi魚皮／星洲奶油蝦

阿三大牌檔位於大埔舊墟，主打傳統懷舊粵菜，提供鑊氣小炒、煲仔小菜、時令海鮮等充滿大排檔風味的餐點。不少網民推薦脆皮咕嚕豬頸肉、黃金豆腐、星洲奶油蝦及Wasabi魚皮。脆皮咕嚕豬頸肉掛汁度爆燈，甜甜酸酸口感豐富；黃金豆腐外脆內滑，豆味香濃；星洲奶油蝦蝦球肉質彈牙，啖啖肉；Wasabi魚皮大條又彈牙，食落非常過癮！

地址：大埔舊墟直街4-20號美新大廈地下B1號舖

電話：6122 2868



大埔美食【5】萬利小食店——街坊熟知老字號 特製辣醬又香又辣

這間車仔麵可說是大埔無人不識，甚至有人專程跨區來試，全因為萬利特製的辣醬！不單止又香又辣，還帶點麻，非常刺激。除了非常多配料選擇的車仔麵外，店內的豬腸粉和牛雜也不容錯過！

地址：大埔安泰路1號大埔廣場地下G15號舖

電話：2665 1122



大埔美食【6】尋麻記——麻椒雞釀滿辣椒 檸檬雞爪全去骨！

尋麻記位於大埔寶鄉道，小店主打外賣川味涼拌，其中麻椒雞、金牌肥腸、檸檬雞爪都是熱賣菜式。招牌麻椒雞即叫即撕，雞肉釀滿辣椒、花椒等香料，每一口都又香又辣！而金牌肥腸經由滷水汁醃製，口感軟糯且入味，還配有白雲豆解膩，非常細心；檸檬雞爪味道酸酸甜甜、辣度適中，而且雞爪全部去骨，值得一試！

地址：大埔寶鄉街35-39號寶康大廈地下C號舖

電話：6905 9060



大埔美食【7】Pentola——九龍麵粉製手工意粉

Pentola位於大埔藝術中心，建築前身是一所學校，經過活化後變成工業風設計的西餐廳。Pentola最特別莫過於搭配港產九龍麵粉製成的手工意粉，必食推介有新鮮波士頓龍蝦意粉、伯爵茶胡椒慢煮牛面頰特寬麵以及卡邦尼煙肉意粉，3款意粉粗幼不同，但全都彈牙又掛汁！Pentola的甜品及封門柳亦同樣出色，絕對值得一訪再訪！

地址：大埔安邦路12號大埔藝術中心地下G01-02號舖

電話：2630 3310



大埔美食【8】Billow——寵物友善多國菜餐廳

Billow位於小白鷺湖互動中心，是主打多國菜的寵物友善餐廳。餐廳設計走歐陸風情，坐擁無敵白鷺湖景觀，除了環境打卡able，餐點亦十分精緻！不少網民推薦香煎帶子海膽燴飯、波士頓龍蝦扁意粉、黑松露薯條、黑松露寬條麵及手打牛肉漢堡。雖然餐廳人均價格需要$200以上，但份量比一般西餐大，味道亦非常出色，絕對值回票價！

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖

電話：2657 6628



大埔美食【9】金鷺湖——酒店級手工點心+精緻中菜

金鷺湖位於白鷺湖，主打酒店級數的手工點心和創意中菜，在網上更獲得4.5/5的超高評分！不少網民力推流心鵪鶉蛋燒賣、黑松露野菌餃、鮮蝦紅米腸、鮑魚珍菌千層酥及黑椒安格斯牛肉腸等精緻點心，更有網民比喻是人生吃過最好吃的燒賣！

地址：大埔紅林路2號白鷺湖互動中心地下A號舖

電話：2657 6610



大埔美食【10】喫茶ちょうぼ——復古昭和日式西餐

日式咖啡店「喫茶ちょうぼ」以復古昭和風格裝潢吸引眼球，店內主打日式西餐，推出多款融合日本和西式料理元素的精緻和洋特色料理。喫茶ちょうぼ在各大平台上都獲得4/5的高評分，人氣餐點有牛舌蛋包飯、明太子蛋包意粉、紅酒燉牛肉蛋包飯、鰻魚玉子蓋飯等，岩燒芝士多士、日式布甸、南蠻炸雞等小吃及甜品同樣值得品嘗！

地址：大埔安邦路8&10號大埔超級城B區2樓276號舖

電話：2564 1888



大埔美食【11】大欖燒烤（TLCBBQ）——全港獨家任食BBQ+打邊爐

位於大尾篤的大欖燒烤提供全港獨家任食BBQ及打邊爐放題組合，提供超過70款不同種類的食材及飲品任食任飲！大攬燒烤更有麻婆豆腐風味雞翼、川椒麻辣雞翼、野炊小吊鍋、刨冰機等獨特小吃，絕對是聚會性價比高的最佳選擇！

地址：大埔大尾篤汀角路202號地舖

電話：9509 4385



大埔美食【12】文興酒家——《金融時報》評世上最好食燒鴨

文興酒家首店來自英國倫敦，後來在曼谷、上海、香港等地開分店。英國《金融時報》將文興酒家的招牌燒鴨譽為「世上最好食的燒鴨」，就連英王查理斯三世都曾經光顧過倫敦文興酒家。上海分店亦獲上海米芝蓮推介，品質絕對有保證！

文興酒家的燒鴨採用由泰國盤谷牧場飼養的優質櫻桃谷鴨，上碟鴨皮充滿油光、皮薄餡靚。去大埔食中菜必試！

文興酒家

地址：大埔大明里5號地下2號舖

電話：2981 2212



大埔美食【13】麻甩爐海鮮雞煲私房菜——3小時任食足料雞煲

這間位於大埔東昌街的雞煲火鍋專門店，主打雞煲火鍋，價錢最平$268即可任食3小時雞煲，可選招牌雞煲、藥膳花雕醉雞、養生蟲草花雞煲及特濃花膠雞煲（另加$20）。其中藥膳湯底味道相當濃郁，酒香四溢，更可以無限追加雞件及任食40多款火鍋配料！指定套餐再送海鮮拼盤、牛小排，再送凍蟹或軟殼蟹。

麻甩爐海鮮雞煲私房菜

地址：大埔舊墟直街4-20號美新大廈地下A2號舖

電話：9084 8687



大埔美食【14】Tamora——韓國濟州風4層cafe

4層韓式水泥牆風的Tamora位於大埔大美督村，由村屋改建而成。Cafe以輕食為主，有蛋糕、窩夫、抹茶拿鐵等，味道和賣相都獲不少網民讚賞，可是價錢就偏貴，抹茶拿鐵價錢為$56、提拉米蘇蛋糕則是$75。不過地方大，是個跟朋友閒聊的好地方！

Tamora

地址：大埔大美督村46B號地舖至2樓



大埔美食【15】一鳴丼食堂——隱世日本居酒屋

一鳴丼食堂主打各式海鮮丼飯，碗碗新鮮足料，各款刺身塞滿全碗，十分抵食！若不吃魚生的話，店內還有炙燒牛肉丼，同樣分量十足、具性價比。店內以木系色調為主，牆上更擺滿各種日本酒，更設有吧枱可欣賞師傅製作料理，有令人置身於日本居酒屋的感覺。

一鳴丼食堂

地址：大埔運頭街20-26號廣安大廈地下F舖

電話：3565 5415



大埔美食【16】唐源——隱世街市Cafe歎平民法國菜

大埔屋邨街市新開一間法式Cafe，由前五星酒店總廚主理，以親民價錢就歎到精緻法國菜！主打菜式包括法式油封鴨腿、白酒忌廉燴雞，網民更大力推薦必試黑松露炒蛋牛角包。

+ 2

唐源

地址：大埔汀角路10號大元街市地下412及416號舖

電話：6468 8173



大埔美食【17】BOUNDLESS by REACTION——工業風寵物友善Cafe

BOUNDLESS by REACTION是尖沙咀咖啡店Reaction的分店，店面共有兩層，裝修以工業風為設計主調，配木系桌椅感覺簡約舒適，歡迎寵物內進。Cafe主打多款荷蘭鬆餅，最特別是在鬆餅上加上主食，如All Day荷蘭鬆餅、烤焗薯荷蘭鬆餅、羅勒雞肉長通粉荷蘭鬆餅等；另有漢堡、意粉及各式小食、甜品則有Dirty Tiramisu、巴斯克芝士蛋糕等，當然不少得各式精品咖啡、奶昔及特飲。

+ 1

BOUNDLESS by REACTION

地址：大埔汀角路15號地下C號舖

電話：2365 1888



大埔美食【18】東記上海麵——超大塊炸雞翼豬扒麵

炸豬扒麵一向有「大埔名物」之稱，其中位於大埔熟食中心的東記和世記更是各有捧場客，經常座無虛席，想食的話要有相當有耐性！而記者個人比較喜歡東記的豬扒，夠厚身且外皮香脆。最近東記更在大埔廣福開設地舖，有興趣的朋友不妨一試！

東記上海麵

（1）地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CSF27舖

（2）地址：大埔廣福道144號



大埔美食【19】李記咖啡奶茶——招牌1吋厚西多士

逾50年歷史的李記咖啡奶茶主打西多士、烘底菠蘿蛋牛等。其中招牌無餡西多士同樣是熟食中心的名物之一，足足有成吋厚，加上牛油及自選糖漿或煉奶，蛋漿滲入麵包，入口軟熟有蛋香，甚至有上水街坊都前來捧場！

李記咖啡奶茶

地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS33舖



大埔美食【20】世記上海麵——招牌豬扒拼菜肉雲吞米

世記上海麵的特大分量豬扒，以及猶如乒乓球般大小的菜肉雲吞，基本是大埔街坊幫襯的例牌雙併麵食組合，即便現時通脹高企，仍維持$46上下的價錢，非常抵食！

+ 2

世記上海麵

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓



大埔美食【21】三不館車仔麵——老香港懷舊風車仔麵

三不館車仔麵於2018年開業，每逢食飯時間除了店內座無虛席，於店外等待外賣的人亦絡繹不絕，近年更分別在荃灣及旺角開分店，可見深受街坊歡迎！室內裝修主打懷舊風格，牆身用上灰綠方格瓷磚，更貼上街招廣告等，充滿老香港味道。車仔麵湯底用上大量豬骨及大地魚熬製而成，入口清甜而且不會令人口渴，醬汁方面首推金牌麻辣汁及古法辣汁，香濃又惹味。每天新鮮製作的車仔餸選擇甚多，每款$10起，記者推介必試醬燒豬頸肉、秘製鳳爪、麻辣豬手。

+ 3

三不館車仔麵

地址：大埔廣福道88號地下

電話：2838 7988 / 2838 7911



大埔美食【22】老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡——芫荽手打燒賣

老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡主打鹵水牛腩、牛雜潮式粉麵。除了一般常見的牛雜部位外，更有牛沙瓜這類少有部位供應。另外，店家最出名的還有手工燒賣，魚肉和豬肉混合的手打燒賣比起市面上的燒賣更大粒，還有芫荽口味提供，深受大家歡迎！

老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡

地址：大埔東昌街6-16號地下F舖

電話：2638 9933



大埔美食【23】甜滿屋——高CP值甜品店

大埔新開一間抵食甜品店，主打多款特色甜品，包括窩夫雪糕、芋圓八寶、巨型刨冰、木糠布丁、限定沙冰及多款中式糖水等，最平$22就可以歎到大大份甜品，性價比甚高！小店有推出必吃的芋圓八寶焦糖布甸，當中包括有三色芋圓、芋泥、仙草、綠豆等材料，芋圓口感煙韌，再配上超大個雪糕球，非常美味。此外，芋圓八寶更可以選擇配焦糖布甸、奶凍、桂花凍等主配料，更可按照個人喜好加入淡奶。

甜滿屋

地址：大埔翠樂街8號富萊花園一期金棠閣地下G06-A2號舖

電話：6013 6979



大埔美食【24】Joe椰——即開即榨400次椰子汁

Joe椰以400次椰子汁而聞名，主打即開即榨椰子汁，推出400次椰子汁（$40）及490次椰子汁（$49），還有芒果椰子汁（$40）和斑蘭椰汁糕（$25）等。香港人最鐘意飲凍飲，最適合來一杯透心涼椰子汁！出發前記得在Joe椰facebook專頁睇睇有沒有開店及是日款式。

Joe椰

地址：大埔安富道9號地下B2號舖



大埔美食【25】雞蛋仔專門店——懷舊冷糕+招牌雞蛋仔

第1間大埔美食是位於大埔昌運中心地下一間雞蛋仔店有20多年歷史，小店外表不顯眼，主打各款雞蛋仔及夾餅，最難得的是有幾乎失傳的懷舊小食冷糕！

+ 2

雞蛋仔專門店

地址：大埔安慈路4號昌運中心榮昌閣地下14A號舖



大埔美食【26】森林麵包——千層鮮奶麻糬撻

牛頭角屋邨麵包森林麵包是一眾麵包控最愛的店舖之一，現時大埔也有分店。森林麵包除主打多款懷舊傳統港式麵包外，還會定期推出新品，例如壓扁牛角夾心餅、數字拿破崙等。店家最出色的是千層蛋撻及千層鮮奶麻糬撻，蛋漿用了日本蛋及黑白淡奶，蛋香濃郁，口感順滑細膩。大埔分店還有期間限定Bagel Sandwich，口感煙韌，賣相吸引！

+ 3

森林麵包

地址：新界白石角科學園2期10W大廈地下S046C號舖

電話：63656471



