記者實試半島聖誕下午茶！復古列車打卡　鹹點香口/甜點造型可愛

聖誕想同好姊妹去打卡歎下午茶有不少好選擇！半島酒店今年以「節日列車」為主題設立復古歐式打卡位，更有打卡一流的3層架聖誕下午茶，可以在唯美環境下歎到油封鴨、薑味蜜糖蠟燭蛋糕、聖誕曲奇等多款聖誕主題美食，即和記者一起去實試啦！

記者實試半島聖誕下午茶！復古列車打卡 鹹甜香口/甜點造型可愛

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（好食玩飛攝）

復古列車打卡一流！

臨近聖誕，香港半島酒店以「半島節日列車」為主題，將半島酒店露台餐廳打造成復古火車站及迷你高山薑餅村，與大家共渡聖誕。

（好食玩飛攝）

大家步進1樓，即可見迷你高山薑餅村的裝置，滿天白雪配上薑餅小屋及高山纜車，可愛又精緻；再前進則可見化身為復古列車的The Verandah餐廳，列車車身以墨綠色登場，大家可以坐在列車前打卡，再登上列車用餐。

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餐廳內部同樣採用經典復古風格，墨綠車身配上紅絲絨傢俱，別具聖誕氣氛：舊式列車的圓角車窗、車長座、行李放置處攳應有應有，圓角車窗更播放雪山景色的絕美風景，如同置身於高速火車上穿梭雪景一般，打卡一流！

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鹹點出色香口 馴鹿馬卡龍超可愛！

半島酒店2022聖誕下午茶「願望之樹下午茶」，以白色聖誕為主題，設有10款精選鹹甜點，包括植物肉迷你漢堡、三文魚肉醬脆筒、油封鴨及馬鈴薯撻、經典半島三文治、鴨肝及煙燻鰻魚配紅菜頭片、黑加侖子肉桂馴鹿馬卡龍、薑味蜜糖蠟燭蛋糕、聖誕曲奇、節日朱古力、及傳統英式烘鬆餅配奶油忌廉及果醬。

下午茶以經典三層架上枱，頂層為聖誕造型的甜點，中層放有各式鹹甜，而底層則為半島招牌英式鬆餅，整份下午茶以可愛模樣的甜點令人眼前一亮，用來與好姊妹打卡，絕對是一個不錯的選擇。

味道方面以鹹點較出色及香口，鴨肝及煙燻鰻魚配紅菜頭片慕絲杯入口順滑不會過鹹，三文魚肉醬脆筒餡料豐富，脆筒鬆脆，整體表現相當不俗。當中以植物肉迷你漢堡最合記者胃口，雖肉扒為植物肉，但口感不會太乾，芝士完全融化於肉扒上，配上香甜的洋蔥夾心，值得一試。

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甜品則以賣相引人注目，蛋糕、曲奇、朱古力等通通穿上聖誕節的裝扮，可愛度滿分；雖然大多甜點款式味道相對保守未見驚喜，但馴鹿耿馬卡龍肉桂味道恰到好處，配上黑朱古力的微澀及黑加侖子的酸甜，香甜不膩又帶有聖誕氣氛，不妨一試。

半島酒店「願意之樹聖誕下午茶」

日期：11月25日至12月16日，12月27日至12月30日

價錢：每位$488，兩位$888

