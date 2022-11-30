尖沙咀聖誕燈飾2022亮燈超多打卡位！掛滿雪花燈飾　巨型LED幕牆

尖沙咀聖誕燈飾2022亮燈了！今年尖東燈飾設有9大打卡位，分別有麼地里燈海、尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米巨型LED幕牆、帝苑酒店、南洋中心外牆、永安廣場、千禧新世界香港酒店、九龍香格里拉、富豪九龍酒店、海景嘉福洲際酒店等，全部都有不同的尖沙咀聖誕燈飾主題！

尖沙咀聖誕燈飾2022亮燈9大打卡位！尖東半空掛滿雪花燈飾 巨型LED幕牆

每年尖東燈飾當中，麼地里燈海都是最矚目和受歡迎，而尖東聖誕燈飾2022亦不例外，今次以「雪花」為主題，半空掛滿不同形狀的雪花圖案，在麼地里燈海中央特別設有的巨型雪花圖案，很適合影相打卡。

（圖片來源：官方）

尖沙咀聖誕燈飾都總會有南洋中心，今年南洋中心外牆上掛上「Merry X’ mas」字眼，聖誕老人將會騎著鹿車經過，很有聖誕氣氛！

（圖片來源：官方）

永安廣場外牆則掛上聖誕兔兔跟穿上聖誕裝束的小孩的尖沙咀聖誕燈飾；而千禧新世界香港酒店今年就以環保燈泡砌出金光閃閃的垂珠，再加上紅綠燈飾；九龍香格里拉就用聖誕奇夢作為臨海外牆燈飾的主題，還有富豪九龍酒店、海景嘉福洲際酒店等，都配搭不同的尖沙咀聖誕燈飾。

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由於今年尖沙咀聖誕燈飾為尖東燈飾第40周年，所以聯會舉辦了「尖東燈飾40周年」攝影比賽，設立了兩個組別：【當年今日@尖東】和【璀璨燈飾@尖東】。【當年今日@尖東】參加者需以尖東燈飾懷舊照片或尖東燈飾現在和當年的對照相片參賽； 【璀璨燈飾@尖東】就以尖東聖誕燈飾2022為主題參賽。

兩者都設有豐富獎品，包括：

1. 海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊雙人自助晚餐(1份)

2. 尖沙咀中心及帝國中心 SP Senses $500 餐飲禮券兩張(一共6份)

3. 千禧新世界香港酒店The Lounge 雙人下午茶套餐(適用於星期一至星期五)(一共兩份)

4. 九龍香格里拉 Lobby Lounge 雙人下午茶(共兩份)

5. 帝苑酒店 J’s 酒吧雙人下午茶套餐(1份)

參加辦法是由即日起至 2023年1月2日，按照以上兩個主題，把以前曾拍攝過的尖東燈飾相片或今年拍攝的尖東燈飾相片，上載至個人Facebook 或 Instagram 帳戶，並 hashtag #tstepda40th、#tstelighting40th、#tste2022 或#尖東燈飾40年。參加者可以上載多過一張相片。另外，頭300位參賽者可以換領尖沙咀中心及帝國中心指定商戶$50 現金券一張，數量有限，送完即止。

尖沙咀聖誕燈飾2022

日期：2022年11月29日至2023年1月1日

時間：周一至周日晚上5:30時至11時



尖東農曆新年燈飾2023

日期：2023年1月16日至2023年2月5日

時間：周一至周日晚上5:30時至11時



** 平安夜、聖誕日、除夕、元旦、農曆年三十及農曆年初一之亮燈時間將稍為延長