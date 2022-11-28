荃灣出現超夢幻聖誕燈飾！半空垂下紫色燈飾　猶如紫藤燈光花海

荃灣聖誕燈飾2022超美！今年絕不遜色於每年大家必去的尖東燈飾，今次荃灣聖誕燈飾在半空中掛滿了垂下的紫色燈飾，跟《鬼滅之刃》及日本櫪木縣足利花卉公園的紫藤燈光花海有幾分相似呢！

荃灣聖誕燈飾超夢幻！漫天垂下紫色燈飾 猶如紫藤燈光花海

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

近日有網民在Facebook群組分享在荃灣拍攝了的聖誕燈飾相片，記者因而到附近拍攝，在荃灣沙咀道已經於馬路半空掛滿了一串串的紫色燈飾，抬頭一看如滿天紫色燈海；而馬路中間則佈置成充滿聖誕氣氛的燈飾，當中有聖誕樹、聖誕禮物、雪花等圖案的燈飾，為荃灣帶來聖誕感覺！

一串串的紫色燈飾形成了一大片紫色燈海，看起來很夢幻，不禁令人聯想起日本櫪木縣足利花卉公園的紫藤燈光花海。不過由於燈飾主要在馬路的上空，所以未能有置身其中的感覺。

跟足利花卉公園有幾分相似！此為足利花卉公園1月時的相片（圖片來源：あしかがフラワーパーク/Ashikaga Flower Park）

同時也提醒大家拍照時，要注意安全，切忌走到馬路中心拍照，在行人路上亦要留意盡量在不阻礙行人的情況下拍攝呢！

荃灣聖誕燈飾2022

地點：荃灣沙咀道遊樂場附近

