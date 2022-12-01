Subway限時買1送1！半價歎6寸潛艇堡/沙律/卷餅　指定分店限定

各位觀塘打工仔和街坊有著數！觀塘Subway為了感謝客人支持，將於12月2日（星期五）推出買1送1優惠，凡於指定時段買6寸潛艇堡、沙律及卷餅，都可以享有買1送1，可以約齊同事家人齊齊分享過Happy Friday！睇埋Subway配料中英對照+落單流程！

Subway限時買1送1！半價食6寸潛艇堡/沙律/卷餅 指定分店有售

觀塘Subway將於12月2日（星期五）舉行「感謝客戶日」，凡於當天早上11時至晚上7時前往觀塘Subway分店，購買所有任何正價6寸潛艇堡、沙律及卷餅，都可以享有買1送1優惠！每人限購一次，附近的打工仔和街坊未想好明天午餐吃甚麼，不妨考慮一下！

（Subway Hong Kong@Facebook）

除此之外，Subway日式咖喱潛艇堡即將下架，兩款口味分別是日式咖喱牛扒潛艇堡及日式咖喱雞肉潛艇堡，用上香濃咖喱及即烤麵包，有興趣試的朋友記得把握機會！

（Subway Hong Kong@Facebook）

去Subway怕不懂下單？《好食玩飛》記者為大家整理Subway的下單方法，及所有自選配料的英文名稱，讓大家以後可以大步又自信地步入Subway，選購符合自己口味的潛艇堡！

Subway配料中英對照+落單流程：

觀塘Subway「感謝客戶日」

優惠日期：2022年12月2日

優惠時段：上午11時至下午7時

地址：觀塘鴻圖道78號1樓2B號舖

