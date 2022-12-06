大尾篤燒烤場任飲任食！除夕元旦$190食3個鐘　近沙灘、有車位

大埔大尾篤燒烤場任飲任食！近日天氣轉冷，與三五知己一起「圍爐取暖」的時候又到了。大埔有燒烤場近日推出任食燒烤，讓大家歡渡冬日佳節。於12月下旬及來年1月上旬指定日子光顧，僅需要$190起就可以燒足3個鐘。燒烤爐數目有限，計劃想在除夕、跨年燒烤或聚餐的朋友，記得趕快預約！

大埔大尾篤燒烤場任飲任食！除夕元旦都係$190/3個鐘 近沙灘、有車位

位於大埔大尾篤（大美督）的「同信士多」將會於今年平安夜至明年元旦翌日期間提供任食燒烤，於12月24日至1月2日，可以$190（成人）或$120（小童）任取食物，並燒烤3小時，每爐的開爐費只需需要$50，而5人或以上同時光顧、而且只用1個爐燒烤，更可免開爐費！

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經記者查詢後，大尾篤燒烤場「同信士多」回覆指12月24至27日聖誕假期期間，所有時段的燒烤訂座名額已滿，而除夕至元旦翌日尚有時段未滿額可供訂座，詳情可以向店方查詢。

（圖片授權：IG@es.a.foodie）

任燒3個鐘送水果 加購飲品可獲半價

大尾篤燒烤場「同信士多」提供多款食材，包括各種蔬菜、鮮肉、雜菌與海產等。考慮到衛生問題，店方將食物以膠袋獨立包裝放在冰箱裡，讓大家選取。此外，大家可以用半價優惠加購飲品，場內有啤酒讓大家跟朋友把酒當歌！享用正餐後，大家亦可以任食水果。

要注意！大尾篤燒烤場場內所有食品飲品只限於場內飲食，所有飲品及食物不論生、熟都不能帶離燒烤場，一經發現，需補價$100。除了聖誕至元旦外，大埔燒烤場同信士多在平日及其他假日都有任食烤烤，平日價錢由$120（成人）起、$80（小童）起，按燒烤時間而定。

大尾篤燒烤場有得泊車 鄰近沙灘 可一邊欣賞夕陽一邊燒烤

不少人或許會覺得大尾篤遠離市區、交通不便。不過，同信士多門外設有巴士站，由大埔墟鐵路站乘巴士或小巴到燒烤場，只需要約40分鐘。燒烤場對出亦設有停車場，多個車位供駕車前往朋友使用。

燒烤場位於最新泳灘——龍尾灘的旁邊。休息期間或燒烤過後，大家可以橫過汀角路，在沙灘倘佯或進行水上活動。而在黃昏時段用餐的朋友，若坐得較近汀角道，更可以一邊用餐，一邊欣賞夕陽日落西山的美麗景色。

「同信士多」大尾篤燒烤場

地址：大埔大尾篤汀角路蘆慈田村75號

營業時間：每日12:00 - 00:00 （農曆除夕及農曆新年部份日子例外）

電話：6631 6668

官方網站：https://www.yl.hk/tssbbq/

交通：乘搭專綫小巴20C、20R、R20C（於指定日子運行）或九巴75K、75R（於指定日子運行）、275R，於蘆慈田（龍尾泳灘）站下車

由大埔墟出發，可乘搭20C、20R、R20C、75K、75R、275R號線

由烏蛟騰出發，可乘搭20R、275R號線



聖誕元旦任飲任食BBQ

供應日期：12月24至27日（聖誕假期）及12月31日至1月2日（除夕及元旦假期）

費用：$190（成人）／$120（小童，3至11歲），每爐不足5人另加$50開爐費

任食時間：3小時

備註：聖誕假期期間，所有時段的燒烤訂座名額已滿



平日及假日任食BBQ

供應日期：除指定及特別假期外，每日供應

費用：

星期一至五（公眾假期及特別假期除外）

1小時：$120（成人）／$80（小童，3至11歲）

2小時：$140（成人）／$100（小童，3至11歲）

3小時：$160（成人）／$110（小童，3至11歲）

4小時：$180（成人）／$120（小童，3至11歲）

每爐不足5人另加$50開爐費

星期六、日及公眾假期（特別假期除外）$180（成人）／$120（小童，3至11歲）每爐不足5人另加$50開爐費

任食時間：

星期一至五（公眾假期及特別假期除外）：1 - 4小時，可自由選擇

星期六、日及公眾假期：3小時

