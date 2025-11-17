燒烤場推介｜13大BBQ場推介$130起！大欖任食8小時/海景/免費泊車

香港燒烤場推介｜BBQ推介｜《香港01》「好食玩飛」記者整合了香港13個大型收費燒烤場，方便大家尋找設施齊備、食物種類多元的燒烤好去處。當中最平每位成人更只需$130起！即睇下文！（本文價格等資訊以發稿日為準，燒烤場收費及營業時間可能變動，請向有關店舖查詢最新公布）

燒烤場推介【1】Falò Bistro —— 酒吧式BBQ場／海鮮任叫

想體驗不一樣的燒烤活動？位於銅鑼灣駱克道鬧市的Falò Bistro，是一間擁有兩層天台的BBQ酒吧，場地有調酒師為大家現場調製雞尾酒，讓大家一邊歎酒一邊BBQ。酒吧不但空間感十足，佈置充滿氣氛，而且還有飛鏢、卡拉OK等設備提供。價錢為$388一位，可任飲汽水、任食肉類之餘，還有海鮮任叫！

Falò Bistro

地址：銅鑼灣駱克道447-449號中威商業大廈5樓全層

電話：5188 9942



燒烤場推介【2】鬍鬚農莊 —— 大型私人包廂／卡拉OK設備

鬍鬚農莊位於燒烤場林立的大埔，前身為忘憂農莊。BBQ場地寬敞，還有一大片草地，環境令人放鬆。此外，場地提供多款燒烤食物任食，且食物均以膠袋獨立包裝，乾淨衛生。除了戶外燒烤區，BBQ場更有大型私人包廂，包廂擁有卡拉OK設備，適合一大班人聚會，成人價錢由$198起。

鬍鬚農莊

地址：大埔大埔林村大窩西支路圍頭村

電話：6340 9930



燒烤場推介【3】西貢海灣會燒烤大王 —— 海景BBQ / 佔地達25,000呎／海鮮套餐人均$225

近日氣溫稍降，最適合相約朋友一起燒烤！這間西貢海灣會燒烤大王（Beach BBQ King），佔地達25,000呎，坐擁無敵海景，距離西貢市中心大約10分鐘路程。這個猶如世外桃源的BBQ場，綠油油的草地若配上藍天白雲，田園風景讓人賞心悅目。

BBQ場提供任食的基本燒烤食物，包括各款肉類及蔬菜等，好多選擇！一般自助燒烤成人價錢$238起，兒童入場只需半價。如果想更豐富，也可以選擇海鮮套餐，四人套餐有鱸魚或烏頭、海蝦、青口或大蜆、扇貝或帶子、美國生蠔，人均價錢為$225，另外亦有額外附費的即燒乳豬，需提前預訂。

西貢海灣會燒烤大王 Beach BBQ King

地址：西貢大網仔路沙下村9號地下

電話：2792 0683



燒烤場推介【4】大美督嘉年華燒烤BBQ Party —— 背山面海！親子必去

位於大埔自然環境保護區的大美督嘉年華燒烤BBQ Party，有著背山靠海的環境而知名，佔地40萬呎，有6米高的兒童滑梯充氣城堡、兒童公園、大型停車場，是一家大細的首選！在公眾假期前夕及假日期間，食客可在4小時內任食50款燒烤美食，網上預約每位成人最平$198起，部分指定日子有特別收費，有興趣可經官網預約。

大美督嘉年華燒烤BBQ Party

地址：大埔大美督汀角路138號

電話：9802 6611



燒烤場推介【5】白石燒烤場 —— 燒烤套餐啱曬一班朋友 / 最平約170蚊有找

位於馬鞍山附近的白石燒烤場，坐落於海邊位置可以飽覽超靘海景，其中包括欣賞吐露港、八仙嶺、船灣淡水湖大壩美景，更可以在海邊放風箏！BBQ場提供各款燒烤優惠餐或海鮮餐，並按人數收費，人均低至$174左右，非常抵玩，並且設有冷氣房間， 有興趣記得要提早預約。此外，在節日期間會推出彈床嘉年華，另設收費，詳情請留意官網或致電場地查詢。

白石燒烤場

地址：馬鞍山白石第1950號

電話：2744 8188



燒烤場推介【6】巴希雅海灣重慶燒烤 —— 自助燒烤 / 4小時免費泊車

位於大美督龍尾泳灘附近的巴希雅海灣重慶燒烤，提供自助形式的燒烤食品，場內設有大雪櫃，食客可以自行取食，而且食物款式包括各款肉類、雞翼、丸類、燒賣、茄子、蔬果、 海鮮等，當中更提供香蕉、菠蘿及朱古力，可自行製成燒香蕉等甜品，成人每位$198起，可以任燒3小時，更有4小時免費泊車。

巴希雅海灣重慶燒烤

地址：大埔汀角路龍尾村103A號地舖

電話：2662 6869 / 6993 4082



燒烤場推介【7】大尾篤同信士多 —— 成人價$130起 / 泰式燒鴨腿

大尾篤同信士多（同信燒烤）提供多款食材，包括各種蔬菜、鮮肉、雜菌與海產等，食物將以膠袋獨立包裝存放，每位成人$130起，可自行選擇任食1至4小時，公眾假期則限時3小時。此外，大家可以用半價優惠加購飲品，場內有啤酒讓大家跟朋友把酒當歌。燒烤場毗鄰更設有停車場，適合有車族直接接載親友並駛往。

大尾篤同信士多

地址：大埔大尾篤汀角路蘆慈田村75號

電話：6596 0830



燒烤場推介【8】大欖燒烤 —— 全日8小時任食！50蚊泊足全日

位於屯門的大欖燒烤，佔地逾萬呎，提供港式燒烤、大欖串燒及海鮮2款燒烤套餐選擇，並可以揀燒全日或早晚時段。全日可以任食超過40款燒烤食物，其他時段則可以歎多款海鮮及串燒包括有不同靚水產，例如大頭蝦、大連活鮑魚、北海道大扇貝等，每位成人$178起（公眾假期$228起）。泊車方面，日間或夜間時段泊車收費$30，全日則$50。

大欖燒烤大欖總店

地址：大欖涌村385地段263號

電話：2613 1811



燒烤場推介【9】大欖燒烤（大尾篤分店）—— 延續大尾篤麥師傅原味道

大埔區內知名的大尾篤麥師傅燒烤場結業後，由大欖燒烤接手「麥師傅」原有的場地，於原址設立第1間分店。大欖燒烤衝出大欖，讓區外人也能享受該大欖的味道。

為向「麥師傅」致意，大欖燒烤的大尾篤分店特別繼續供應「麥師傅」多款食品，包括乳香雞翼、咖哩雞翼、黑椒牛仔扒、洋蔥豬扒等，使大家仍能在場內尋覓「麥師傅」的原味道。

大欖燒烤（大尾篤分店）

地址：大埔大尾篤汀角路202號

電話：9509 4385



燒烤場推介【10】龍鼓灘海邊BBQ —— 設冷暖氣房 / 學生長者85折

位於屯門的龍鼓灘海邊BBQ，坐落於龍鼓灘旁邊，食客可以在此飽覽無敵大海景，黃昏時段更可以欣賞日落，非常有氣氛。BBQ場提供40款自家醃製的燒烤美食，自助燒烤不限時，1.3米以下小童、學生和80歲以下之長者可享85折優惠，1米以下兒童和80歲以上長者則免費。在優惠活動期間更有機會獲贈海鮮拼盤及蔬菜拼盤。場內設有免費娛樂設施如足球機、籃球機等，夏天期間場地會有冷氣，冬天也有暖氣房。

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘136地段

電話：5601 1002



燒烤場推介【11】元朗隱世山莊 —— 邊燒烤邊唱K、打麻雀冇問題

位於元朗的隱世山莊（前身為「元朗大旗嶺燒烤樂園」 )，佈置精緻，設有各種燈飾，甚具中秋歡聚氣氛。隱世山莊提供任食BBQ，並且設有多部冷風機，同時亦有收費獨立冷氣房，每位成人$179起，可以任燒最少4小時。場內提供唱卡拉OK、麻雀檯、 飛標機等，燒到悶時更可以大玩一場喇！

隱世山莊

地址：元朗鳳麒路大旗嶺村148號

電話：2477 7317 / 6131 1901



燒烤場推介【12】綠田園 —— 有動物睇 / 免費泊車 / 無時限低至$146任燒

位於天水圍的綠田園是少有的大型BBQ場，提供燒烤套餐及任食套餐，其中4至5人份量$750起，人均低至$150，包括10多款燒烤美食如金沙骨、雞翼、黑椒牛扒、海中蝦、貴妃蚌等，肉類及海鮮樣樣齊。場內更設有不同遊樂設施， 包括有射槍、水上單車、三輪車、跳彈床等，想要貼近大自然不妨可以考慮一下，場內更設以先到先得形式的免費泊車服務。

天水圍綠田園

地址：天水圍沙江圍側

電話：24726848 / 24726797



燒烤場推介【13】嘉湖吉吉燒 —— 免費開爐 / 免加一 / 彈床任玩

位於天水圍的嘉湖吉吉燒，位於湖畔旁邊。燒烤場以中式風格設計，不論白天還是入夜後都可以盡歎湖邊美景，提供6小時任食，食物款式多達30多種類，包括有豬頸肉、黑椒牛仔粒、麻辣雞翼等，每位成人$178起（假日$198起）。BBQ場內更設有玩樂設施，例如大型攤位遊戲、跳彈床等，有興致釣魚人士更可以即場租用魚具即釣即燒。

嘉湖吉吉燒

地址：天水圍天慈路30號馮家圍

電話：6936 2869



