大埔小白鷺餐廳Billow最近換上聖誕主題，佈置了超浪漫的聖誕燈飾，戶外除了設置10米高的華麗聖誕樹，餐廳外亦已掛上超可愛的爬牆聖誕老人，相當鬼馬，同場更有浪漫飄雪玻璃屋供打卡，大家記得趁聖誕節影靚相喇！

大埔小白鷺餐廳Billow 10米高華麗聖誕樹登場！浪漫飄雪玻璃屋

（圖片來源：LAKE HOUSE）

大埔小白鷺餐廳Billow聖誕燈飾登場！今個聖誕節，大埔人氣湖景餐廳LAKE HOUSE打造佔地15,000平方尺的聖誕冬日雪國，其中包括閃爍耀眼的金光隧道、飄雪星空玻璃屋及流星燈海等浪漫場景，聖誕氣氛一流。

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聖誕佳節當然少不了聖誕樹，LAKE HOUSE今年會於戶外設置一棵10米高的華麗聖誕樹，大家可以乘坐着「白鷺湖雪橇船」於白鷺湖漫遊，近距離欣賞巨型聖誕樹之外，更可以與餐廳的白色牆外掛著的巨型聖誕老人公仔打卡，相當可愛。

不過提醒大家，聖誕活動需要入場通行證才能進入，收費$120起，內容包括乘坐聖誕白鷺湖雪橇、幸運彩虹、代寄明信片、大豆香薰蠟燭工作坊及飄浮花工作坊，部分僅於星期六、日及公眾假期開放，並需使用相關活動代幣，詳情可至官網查詢。

此外，今個聖誕節大埔小白鷺餐廳Billow亦會提供聖誕節限定餐單，大家可以與親朋好友、愛人一邊欣賞湖畔美景，一邊大歎西餐，大家不要錯過！

聖誕好去處｜LAKE HOUSE 聖誕冬日雪國及活動 詳情

地址：香港新界大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心

活動日期：即日起至2023年1月2日*

開放時間：18:00 -23:00（最後入場時間22:00）

查詢： 6762 5303

*12月18日不作開放。



聖誕好去處｜LAKE HOUSE 活動及收費詳情

日期：星期一至五收費

凡於Billow/Le Vow餐廳消費，可以優惠價錢換購：

【餐廳活動通行證】$100｜包括入場通行證1張及聖誕白鷺湖雪橇船証1張

【標準通行證】$120｜包括入場通行證1張及聖誕白鷺湖雪橇船証1張 / 聖誕白鷺湖雪橇1次



日期：星期六日/公眾假期收費

凡於Billow/ Le Vow餐廳消費，可以優惠價錢換購：

【餐廳活動通行證】$120｜包括入場通行證一張及6個代幣*

【標準通行證】$150｜包括入場通行證一張及6個代幣*

*每個代幣價值$20。

